Skød 17-årig: Samler millioner ind til betjent

Frankrig har stået i flammer, og tusindvis er blevet anholdt, efter en fransk betjent tirsdag skød en 17-årig dreng med nordafrikansk baggrund i hovedet på klos hold.

Søndag indkaldte præsident Emmanuel Macron til krisemøde med over 200 franske borgmestre for at forsøge at genoprette freden efter de voldsomme demonstrationer mod politivold og racisme, der er endt i utallige brande og endda angreb på en borgmesters hus.

Mens Frankrig forsøger at stoppe urolighederne, tikker millionerne løbende ind på en indsamling til betjenten, der affyrede skuddet.

Det skriver mediet Politico.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Det er den franske højrefløjs-figur Jean Messiha, der står bag indsamlingen til betjentens familie. Foto: Ritzau Scanpix/Francois Mori

7,4 millioner kroner

Ifølge mediet er indsamlingen startet af den tidligere præsidentkandidat og mediefigur fra den yderste højrefløj i Frankrig, Jean Messiha.

Mandag har indsamlingen til ære for betjenten nået en million euro, svarende til cirka 7,4 millioner danske kroner, gennem den amerikanske platform GoFundMe. Det er ifølge mediet mere end fem gange så meget som indsamlingen til den 17-åriges mor.

'Støtte til familien til Nanterre-betjenten Florian M., som har gjort sit arbejde og nu betaler en høj pris. Støt ham MASSIVT og støt vores retshåndhævelse', lyder beskrivelsen til indsamlingen, der i skrivende stund nærmer sig 1,3 millioner euro.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Mere end 3.000 personer er blevet anholdt i forbindelse med de voldsomme demonstrationer. Foto: Nacho Doce/Reuters

'Fører ikke til forsoning'

Ifølge Politico har flere franske ministre forsøgt at holde sig ude af debatten om indsamlingen.

Men mandag udtalte den franske justitsminister Eric Dupond-Moretti sig til mediet France Inter:

- Alle har ret til at udtrykke deres følelser og bidrage til en indsamling. Men jeg tror ikke, at det i dette tilfælde fører til forsoning, sagde ministeren ifølge Politico.

Betjenten, der efter skudepisoden er varetægtsfængslet og sigtet for drab, kom fredag med en undskyldning til drengens familie via sin advokat.

- De første ord, han sagde, var en undskyldning, og de sidste ord var en undskyldning til familien. Han er knust. Han står ikke op om morgenen for at slå folk ihjel. Han ønskede ikke at dræbe ham, sagde betjentens advokat til mediet BFMTV.