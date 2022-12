Skød ukrudtsmiddel i årerne på fanger: Nu undskylder de

Et amerikansk universitet undskylder efter uetiske eksperimenter på mindst 2600 indsatte

I Californien fik mandlige fanger ukrudtsmidler skudt direkte ind i årerne, eller også skulle de være tæt på myg for at se, hvem der ville blive stukket mest.

Selvom det var tilbage i 1960'erne og 1970'erne, er University of California i San Francisco, der stod bag de uetiske forsøg, først ude med en undskyldning nu.

Det skriver AP News.

'UCSF (universitetet, red.) undskylder for dens aktive rolle, som har skadet forsøgspersonerne, deres familier og vores samfund', udtaler Daniel Lowestein fra universitetet i en pressemeddelelse.

2600 forsøgspersoner

Forsøgene gik ud over mindst 2600 indsatte mænd og blev foretaget af dermatologerne Dr. Howard Maibach og Dr. William Epstein.

De indsatte fik 30 dollars om måneden for at deltage i forsøgene.

Maibach er stadig ansat på universitetet, men det vides endnu ikke, om sagen vil få konsekvenser for ham. Epstein døde i 2006.

I en rapport, som blev udgivet tidligere på måneden, bliver der blandt andet sat spørgsmålstegn ved samtykkepraksissen for 50-60 år siden.

Desuden kommer den også frem til, at sunde og raske mænd blev udsat for pesticider og herbicider - bedre kendt som ukrudtsmidler - selvom de ikke havde nogle af de sygdomme, som forskerne forsøgte at behandle.