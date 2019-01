Skønhedsdronning udsat for racisme: Hun er for mørk

Den smukke Khadija Ben Hamou vandt den femte januar skønhedskonkurrencen 'Miss Algeriet'. Hun blev dermed den anden sorte kvinde i historien, der er blevet kåret som 'Miss Algeriet'. Tilbage i 2005 var det Nassima Mokadem, der vandt den fornemme titel.

Khadija's sejr i det nordafrikanske land Algeriet er imidlertid blevet efterfulgt af en strøm af racistiske kommentarer på de sociale medier, hvor hendes mørke hudfarve, hendes næse og hendes læber er blevet kritiseret. Mange har også ment, at hun ligner en mand. Kritikkerne mener, at Khadija er for mørk, og at hun ikke er en god repræsentant for skønhed i Algeriet. Men Khadija har også fået masser af opbakning fra hele verden af folk, der tager dybt afstand fra den racistiske behandling af skønhedsdronningen.

Det skriver flere medier heriblandt BBC, Independent og L'Express

En af de mange kritikere sammenlignede på twitter den nykårede skønhedsdronning med den sorte amerikanske soul-sanger James Brown.

oh mddr Miss Algérie on dirait pas James Brown. pic.twitter.com/GcL25N0HzJ — INA (@inaramzz) January 6, 2019

Men nu svarer den smukke Khadija igen til sine kritikere.

- Jeg vil ikke bakke ud på grund af de folk, der har kritiseret mig, fortæller Khadija til nyhedssiden TSA i Algeriet og tilføjer:

- Jeg er stolt af, at jeg har opfyldt min drøm, og jeg er også stolt af, at jeg kommer fra staten Adrar, fortæller Khadija, der er født og opvokset i den sydlige stat Adrar i Algeriet, hvor befolkningen er mere mørke i huden.

- Jeg vil også gerne opfordre andre piger fra regionen til at deltage i skønhedskonkurrencen, hvis de har lyst til det.

Ifølge BBC bliver indbyggere med mørkere hud ofte udsat for diskrimination i Algeriet.

Organisationen bag skønhedskonkurrencen 'Miss Algerie' har også på facebook taget kraftigt afstand fra den racisme, som Khadija har været udsat for siden sin sejr.

Til opslaget skriver de følgende:

'Organisationen bag 'Miss Algerie' beklager og tager afstand fra den racistiske adfærd og de kommentarer, som flere mennesker har fremsat. Vi giver jer her to billeder af vores dejlige Miss Algeriet 2019.

Khadija Ben Hamou har også til mederne sagt følgende:

'Lad være med at dømme folk. Der er ingen forskel mellem sort og hvid.'