Skønhedsdronning udskammet over datters madpakke

Der er gået mode i at vise, alt hvad vi laver på de sociale medier.

På samme måde er det blevet helt normalt for folk at kritisere det, de ser hos de kendte mennesker, de følger.

Det oplevede den australske skønhedsdronning Rachael Finch, da hun efter at have lagt et billede ud af sin datters madpakke modtog flere beskeder, hvor der stod, at hun ikke gav sin datter Violet nok mad.

På billedet af madpakken ses det, at moderen havde valgt at give barnet gulerødder, frugt, agurker, jordbær og vindruer.

Madpakken, der fik de mange følgere til at skrive, hun ikke gav sit barn nok mad. Foto: Rachael Finch/Instagram

Men det ellers uskyldige billede blev pillet godt og grundigt ned af flere fans.

En person kom ved en fejl til at sende en besked direkte til skønhedsdronningen, hvor der stod: 'Jeg tror virkelig ikke, at hun giver Violet nok mad'.

Den besked fik Rachael Finch til at dele et billede om sine tanker bag den mad, som hun giver sine to børn.

'Den besked blev sendt til mig ved en fejl, men den har åbnet døren for en samtale om, hvad jeg giver mine børn at spise', lød det på en af hendes stories på Instagram.

Hun har tidligere udtalt, at flere er begyndt at stoppe med at følge hende, fordi de ikke mener, at hun giver datteren nok mad.

Rachael Finch har 285.000 følgere og arbejder som personlig træner.

'Jeg giver dem 'rigtig' mad. De får store stykker frugt og grøntsager med. Violet får nogle gange sushi eller en salat med i sin madpakke', sagde hun i videoen.

Det var dog ikke nok for flere af følgerne, og derfor besluttede hun også at smide et langt skriv ud på sin Instagram om sagen.

'Som mor føler jeg, at det er min pligt at sørge for, at mine børn får den bedst mulige barndom, som jeg kan give dem. Det betyder også, at det er mig der bestemmer, hvad der er på deres tallerkner hver dag. Jeg har ikke længere tal på, hvor mange gange jeg har læst kommentarer eller artikler om, hvor strikt mine børns mad er eller, at jeg stjæler deres normale barndom fra dem. Hvis en mor vil give sine børn tomater i stedet for chips, kan hun gøre det', lyder det i opslaget.

Hun forklarer videre, at alt man giver sit barn - selv under graviditeten, kan ses direkte i barnets mentale og fysiske udvikling.

'Så hvorfor ville jeg ikke give hende en smoothie eller salat? Hun får også lækre sager en gang i mellem. Men hun ved, at det er noget særligt, og hun forstår hvorfor vi spiser, som vi spiser', lyder det.