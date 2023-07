Skønhedsklinik og fitnesscenter: Se Putins luksus-tog

En anti-russisk efterforskningsgruppe påstår at have billeder fra Vladimir Putins luksuriøse tog

Hvem skulle tro, at han kunne få plads til et helt fitnesscenter i sit tog.

En række nye billeder giver et glimt ind i den russiske præsident, Vladimir Putins, luksuriøse liv. Billederne er udgivet af den anti-russiske efterforskningsgruppe The Dossier Center og viser efter sigende indersiden af Putins armerede luksus-tog.

Efterforskningsgruppen er financieret af Mikhail Khodorkovsky, der er en udstødt russisk oligark. Billederne blev udgivet onsdag i samarbejde med flere store medier, heriblandt CNN og Süddeutsche Zeitung.

På billederne ses blandt andet en skønhedsklinik med massagebriks, et tyrkisk dampbad og et fuldt-udstyret fitnesscenter.

Ifølge artiklen har toget kostet mindst 6,8 milliarder rubler, hvilket svarer til 507 millioner kroner.

Foto: The Dossier Group

Et sundt liv

Der har længe floreret rygter om Vladimir Putins helbred i medierne. Spekulationerne har omhandlet alt fra en rystende hånd til et hævet ansigt og lækkede dokumenter pegede tidligere i år på, at præsidenten har eller har haft kræft på et tidligere tidspunkt.

Noget kunne dog tyde, at den russiske leder nu tager sundhed seriøst.

Ifølge mediet består toget af 22 vogne og der er blandt andet også en biograf og mindst én restaurant. Otte af vognene er imidlertid såkaldte 'tekniske vogne', der indeholder kommunikations-udstyr, strømforsyning og lignende.

Se billeder af toget nedenfor.

Foto: The Dossier Group