Skør skotsk skæglov: Klagerne vælter ind

Det høvler ind med sure beskeder fra betjentene i det skotske politi, der er utilfredse med, at de snart skal være glatbarberede

Af med skægget.

Det er meldingen til de ansatte i det skotske politi, når den nye 'glatbarberet-politik' træder i kraft i de kommende uger.

De nye regler skal sikre, at betjentene nemmere kan bruge PPE-mundbind, men beslutningen har vakt harme i styrken.

Det skriver Sky News.

Ifølge politiets generalsekretær David Kennedy er det skotske politi-forbund siden blevet oversvømmet med klager.

- Sikkerhedsudstyr, som maskerne bør kun bruges som den sidste udvej, og derfor er mange fortvivlede over, at man overhovedet kan finde på at foreslå denne her nye politik, siger han.

Læring fra pandemien

Det skotske politi har mere end 16.500 ansatte, hvilket gør det til den næststørste styrke i Storbritannien efter Londons.

Ud over de mange klager har fire ansatte indtil videre lagt sag an mod styrken.

Men ingen regler uden undtagelser. Derfor vil betjente godt kunne undlade at fjerne skægget, af eksempelvis religiøse, kulturelle eller medicinske grunde.

Den assisterende overkonstabel, Alan Speirs, fortæller, at ’betjentenes sikkerhed er en prioritet, og at de nye regler for brugen af respirationsudstyr bliver implementeret for at beskytte dem i frontlinjen’.

’Værdifuld læring af covid-pandemien har gjort os klogere på, at de ansigts-tilpassede masker fungerer bedst, når brugerne er glatbarberede’, siger han.

I 2022 indførte Londons politi specifikke skægregler, hvor både fuldskæg og overskæg var tilladt.

Her fremgik det dog, at skægget ’ikke måtte se usoigneret ud, og at det ’skulle være trimmet og smart’.