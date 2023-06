Skole advarer forældre: Han kontaktede unge piger

Ledelsen på Otterup Realskole har set sig nødsaget til at sende en ubehagelig mail til alle forældre med elever på skolen.

Det skyldes, at to unge piger de seneste uger er blevet kontaktet af en mand i en hvid varevogn, som spurgte om vej og bad pigerne stige ind i bilen.

Det skriver Fyens Stiftstidende.

- Vi ville gøre forældrene opmærksomme på, at de skal tale med deres børn om, at man ikke lader sig kontakte af fremmede, at man ikke tager imod ting, og at man ikke sætter sig ind i en fremmed bil, siger skolens souschef, Kai Poulsen, til mediet.

Haft kontakt

Begge episoder er efterfølgende meldt til politiet, og Fyns Politi har været i kontakt med manden, lyder det.

- Derfor vil vi gerne sige til folk i lokalområdet, at der ikke umiddelbart er noget at være bekymret for, siger kommunikationsrådgiver Sunniva Pedersen-Reng.

Fyens Politi forklarer, at manden tilsyneladende blot ville spørge om vej.

- Vi har kigget på de anmeldelser, vi har fået, og han har ikke taget fat i pigerne eller været truende eller på anden måde gjort noget, man ikke må. Vi har talt med ham, og det er ligesom det.