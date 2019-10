Skole bruger papkasser til at bekæmpe snyd

Eksamensangsten driver ned ad væggene, og siden du satte sig i sædet i gymnastiksalen, har du ikke fået skrevet et ord.

Din sidemand derimod, hans blyant danser hen over papiret, imens han knap ænser, hvor han sidder. I det øjeblik ville mange være fristede til at kaste et blik på sidemandens konklusioner.

Netop det har den indiske skole Bhagat Pre-University College forsøgt at undgå ved hjælp af papkasser, skriver BBC.

Der er ikke megen mulighed for at kigge til sidemakkeren. Foto: Ani

En talsperson fra universitet har senere undskyldt for metoden, efter billederne af eleverne med papkasser på hovedet er blevet latterliggjort på internettet.

Han har forklaret, at papkasserne kun blevet brugt på forsøgsbasis, og at alle elever havde givet deres samtykke til metoden.

'Der har ikke været nogen tvang overhovedet. Man kan se på billedet, at nogle af eleverne ikke har papkasserne på,' lyder det.

Senere har skolen meldt ud, at de ikke længere vil bruge metoden.