Skole-chefer koster kassen: Sendt på indianer-kursus til over halv million

Det har vakt en vis opsigt, at fem dybt erfarne skoleledere og to ledere i Esbjerg Kommunes Familie & Forebyggelse har været på et såkaldt 'Stifinder' eller 'indianer-kursus' for at lære mere om ledelse.

Under kurset har lederne holdt møder i store indianer-telte, hvis de da ikke har leget med rafter eller sejlet i kano.

Kurserne har kostet 640.000 kroner plus moms. Nu bliver sagen taget op på højeste plan, skriver jv.dk, som har søgt aktindsigt i sagen.

Det besynderlige er nemlig ifølge jv.dk, at det er de ældre og erfarne skole-ledere, som er sendt på kursus. Flere yngre og knapt så erfarne ledere har pænt måttet blive hjemme på den lokale skolebænk.

Kurserne har kostet 128.000 kroner pr. næse.

De fem skoleledere er Ole Lerke, Bohr, Morten Mærsk Schmidt, Cosmos, Steffen Lawaetz, Urban, Torben Mørup, Darum Skole og Anders Winther, Esbjerg Ungdomsskole, oplyser jv.dk.

På Facebook kan man blandt andet følge slagets gang for de vestjyske skolechefer. De findes her på fotoet i det store indianer-telt.

Fra Stifinder-kursets Facebook-side.

Efter avisens afsløring kræver direktøren for Børn & Kultur, Jørgen Henriksen, nu en forklaring.

- Jeg vil tage en snak med chefgruppen om, hvordan vi anvender og prioriterer kursusmidler fremover. Jeg kender ikke stifinderkurset, men artiklerne i JydskeVestkysten giver da anledning til, at vi ser nærmere på, hvordan vi prioriterer efteruddannelsesmidler og udvælger kurser, siger han.

Anledning til selvransagelse

Jørgen Henriksen siger, at sagen giver anledning til selvransagelse. Også han har studset over, at det netop er fem yderst erfarne skole-ledere, som tager på indianer-kurset.

Formanden for Esbjerg Lærerforening, Kenneth Nielsen, siger til JydskeVestkysten, at han er tilhænger af god ledelse. Men han er imod, at pengene til kurser tages fra den enkelte skoles budget.

- Man skal se det i det perspektiv, at vi altså nu om dage har elever, der selv må spytte penge i lejrskoler, skolebiblioteker, der skæres ned på og så videre. Jeg ønsker en god og nærværende ledelse i folkeskolen, men det er en kommunal opgave at opkvalificere ledelsen, fastslår Kenneth Nielsen overfor avisen.

Rejser verden rundt

Der er generelt en ganske solid tradition for, at kommunale embeds-mænd i Esbjerg Kommune valfarter verden rundt for at blive klogere.

Som Ekstra Bladet tidligere har beskrevet, så har omkring et hundrede lærere, skoleafdelingsledere og konsulenter i Esbjerg Kommune og UC Syd i de senere år været på ekspeditioner til Canada.

