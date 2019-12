Skole dropper 'dejlig er jorden' til juleafslutningen

Den norske skoles ledelse mener, at teksten til den kendte julesang er for forkyndende

Fredagens juleafslutning på Øye Skole i Surnadal i Norge foregik ikke, som den har gjort de andre år.

Skolens ledelse har nemlig besluttet, at man fra i år og fremover vil droppe traditionen med at synge den norske udgave af den kendte julesang 'dejlig er jorden'.

Det skriver norske VG, der citerer avisen Tidens Krav.

- Det handler slet og ret om, at vi prøver at tone det religiøse indhold i skolens fælles afslutning ned, siger skolens enhedsleder (svarende til en rektor, red.), Kåre Herrem, til VG.

Enhedslederen fortæller, at 228 af skolens 255 elever deltog i skolegudstjenesten, der fandt sted tidligere i denne uge. Men skolens ledelse vil ikke have, at den obligatoriske juleafslutning bliver for religiøs.

- Det her handler ikke om kristendom versus islam, som jeg antager mange diskuterer. Det har været en proces på skolen, men det er mig, der har taget beslutnningen, siger Kåre Herrem. Han henviser til en vejledning fra det norske uddannelsesdirektorat, der blev sendt ud sidste år. Her står der blandt andet, at 'skoleafslutninger skal være inkluderende og planlægges sådan, at alle elever kan deltage'. Desuden siger vejledningen, ifølge VG, at 'skolens undervisning og aktiviteter ikke må være forkyndende'.

Til VG fortæller rektoren, at ledelsen finder 'dejlig er jorden' forkyndende, fordi det er en salme.

Efter at Tidens Krav først havde skrevet om Øye Skoles ledelses beslutning om at droppe salmen til juleafslutningen, har Margrethe Svinvik, der er ordfører for Senterpariet i Surnadal Kommune, henvendt sig til kommunaldirektøren.

- Jeg har talt med kommunaldirektøren, og de følger love og regelsæt. Der er lidt forskellige traditioner for, hvordan man gennemfører en skoleafslutning, og jeg har tillid til, at dette bliver gennemført på en god måde, siger Margrethe Svinvik til VG.