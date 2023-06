Skole får ekstra stor bøde: - Ikke rimeligt

En uheldig placering af en hånd ved en bordrundsav fik sløjdundervisningen i en 6. klasse til at udvikle sig dramatisk på Hvide Sande Skole i januar 2022.

En lærer fik savet det yderste led af sin tommelfinger, pegefinger og lidt af sin langefinger af på venstre hånd, skrev Dagbladet Ringkøbing Skjern dengang.

Eleverne var i et andet lokale, da ulykken skete.

Arbejdstilsynet kom ind over sagen, og skolen har nu fået en bødestraf på 227.600 kroner, skriver TV Midtvest.

Urimelig stor bøde

Skoleleder, Tom Arnt Thorup, fortæller til tv-stationen, at en bøde i en lignende sag normalt ligger på 24.600 kroner, og at der kan komme 20.000 kroner oveni, hvis der er tale om personskade.

Men fordi der er sket to andre ulykker i Ringkøbing-Skjern Kommune, skal skolen også bøde for dem. Også selvom ulykkerne slet ikke har noget med skolen at gøre.

- Vi har ikke haft tre ulykker på denne skole. Og bødens størrelse svarer til, at jeg skal fyre en pædagog. Det er ikke rimeligt, siger skolelederen til TV Midtvest.

For retten

Sagen skulle for retten tirsdag, men er blevet udsat, fordi Tom Arnt Thorup har klaget over beløbets størrelse.

Anklagemyndigheden har derfor sendt afgørelsen tilbage til Arbejdstilsynet, som ikke ønsker at udtale sig til tv-stationen.

Desuden vil Søren Pape Poulsen (K) gå til beskæftigelsesministeren for at se på reglerne på området.