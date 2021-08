Skole forbyder mavebluser

På Firehøjeskolen i Ny Nørup mellem Vejle og Billund må elever fremadrettet ikke længere komme i skole i bluser, der efterlader et stykke af maven bar.

Det har ledelsen og et udskolingsteam på skolen besluttet, skriver Vejle Amts Folkeblad.

De korte toppe, såkaldte croptops, har længe været emne for diskussion på skolen, fordi flere lærere mente, det var upassende påklædning. Flere gange er elever blevet bedt om at tage en ekstra trøje på.

- Bar mave med videre hører til hjemme i haven, på stranden og ude i sommerlandet, lyder det blandt andet i en besked til forældre til elever på Firehøjeskolen.

Gør det for at hjælpe unge

Skoleleder Bjarne Kyneb er godt klar over, at beslutningen vil dele vandene - både hos elever og forældre.

- Vi gør det på ingen måder for at provokere. Vi gør det for at hjælpe vores unge. Vi tør godt være de voksne, som sætter nogle grænser for, hvad vi mener, der er passende, og det vil alle selvfølgelig ikke være enige i, og det har vi det ganske fint med, siger han til Vejle Amts Folkeblad.

Efter udmeldigen er der kommet en del tilbagemeldinger fra forældre på skolen. Primært fra folk, der bakker op, fortæller skolelederen.

Kritiker: Går mod unges ret til egen identitet

Men beslutningen møder også modstand - blandt andet fra Martin Fogh Skovlyst, der er tidligere skolebestyrelsesformand og har en datter på skolen.

- Jeg kan for det første ikke se grunden til det, skriver han ifølge Vejle Amts Folkeblad på sin Facebookside og påpeger, at 'vi lever i en tid, hvor man hylder den enkeltes ret til sin egen identitet, som i høj grad udstråles gennem påklædningen'.