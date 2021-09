Skole i chok over udvisning: - Vil græde i en måned

På en lokal skole i Taulov er både forældre og klassekammerater til tiårige Guide i chok over, at han står til at blive udvist af landet

Tiårige Guide har hele sit liv i Danmark, men alligevel vil de danske myndigheder nu udvise ham til Thailand, hvor ingen har forældremyndigheden over ham.

Det skyldes, at hans herboende mosters adoption af ham, som er foregået efter thailandsk lov, ikke anerkendes i Danmark. Og det har vakt forargelse og dyb bekymring på Guides skole, Fjordbakkeskolen, hvor både elever og forældre protesterer over udvisningen.

- Vi vil græde i en hel måned, hvis han skal flytte, fortæller Sebastian, der er en af Guides klassekammerater.

Dybt berørt

Klassekammeratens mor, Tina Nydal, fortæller, at hele klassen er dybt berørt af situationen. Derfor har børnene tegnet tegninger og skrevet breve for at råbe op om den uretfærdighed, de føler, Guide bliver udsat for. Ekstra Bladet har fået lov til at bringe dem i avisen.

- Det fylder meget for os alle sammen, og vi er meget uforstående over for det. Guide er så dansk, som man kan blive, og han føler sig hjemme her. Det vil være en kæmpe omvæltning at flytte ham igen, fortæller hun.

De danske myndigheder anerkender ikke, at Guide efter thailandsk lov er adopteret af sin moster, Praphatsanun Nielsen, der bor i Danmark sammen med sin danske mand, Niels Jørgen Fries Nielsen. Derfor vil Hjemrejsestyrelsen nu sende Guide tilbage til hans mormor, der bor i Thailand.

Men i Thailand er Guide registreret som bortadopteret til sin moster i Danmark, og det sætter ham i et lovmæssigt vakuum. Alligevel holder Hjemrejsestyrelsen fast og vil ’etablere samarbejde om hjemsendelse’.

Ingen vidste han var adopteret

Tina Nydal forklarer, at hun og de øvrige forældre slet ikke vidste, at Guide var adopteret, før de pludselig fik besked på Aula om situationen.

- Guide har aldrig nævnt noget om, at det ikke var hans rigtige mor, han boede hos. Han har altid bare kaldt dem 'mor' og 'far'. Han virker så tryg og glad hjemme hos dem, og mange af børnene i klassen kommer der meget.

- Ingen vidste, at han var adopteret, fordi deres forhold har virket så naturligt, fortæller hun.

Praphatsanun, Guide og Niels Jørgen. Foto: Anthon Unger

Vækker 'professionel bekymring'

Også Guides klasselærer er dybt bekymret. I en skoleudtalelse, som indgår i de mange dokumenter i Guides sag, beskrives han som en 'meget populær' elev, der er 'meget dygtig til dansk og matematik'.

'Med den positive udvikling, Guide p.t. befinder sig i, vækker en påtænkt hjemsendelse professionel bekymring,' lyder det blandt andet i udtalelsen.

'Det er endvidere problematisk at vælge at tage Guide ud af folkeskolen netop nu, hvor Guide er i god udvikling sprogligt, fagligt og socialt,' skriver hans klasselærer.

Hvis Guide skal forlade Danmark, så tager Praphatsanun og Niels Jørgen med ham. Men det er ikke med deres gode vilje, fortæller de.

- Det påvirker mig meget. Hvis Guide skal forlade Danmark, så bliver jeg meget ked af det, for han har hele sit liv her med skole og venner. Men hvis Guide skal rejse, så rejser vi også, fortæller Praphatsanun og fortsætter:

- Men min mand og jeg skal nok finde en løsning på det her. Måske vi må tage til Tyskland. Det ved vi ikke endnu.

