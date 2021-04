Skole i shitstorm: - Kan I ikke selv se hvor skørt det er?

Et billede af en cirkel med elever, der sidder i hver deres blå telt og modtager undervisning udendørs, har fået mange danskere op i det røde felt på Facebook.

Idéen med teltene var ifølge Risingskolen i Odense, at det skulle være muligt at undervise eleverne i alt slags vejr udendørs og skærme eleverne mod eventuel blæst og småregn.

Men på Facebook er der mange, der ikke kan se det fornuftige i idéen, og kommentarsporet er nu blevet lukket ned af skolen, efter opslaget om teltene har fået tusindvis af vrede reaktioner og kommentarer.

'Hvad fanden sker der? Det er til grin, det er en syg måde at behandle børn på,' skriver én for eksempel.

'Det der er jo sygt. Jeg er i chok over, hvor vanvittigt folk opfører sig efterhånden - fornuften er tydeligvis forsvundet fra mange,' skriver en anden.

Også den politiske leder for Liberal Alliance, Alex Vanopslagh, har blandet sig i debatten. Han mener, at teltene viser, at corona-overforsigtigheden er gået alt for langt.

'KAN I IKKE SELV SE HVOR SKØRT DET ER?! Vi er så overforsigtige med at få børnene tilbage i skole, at vi opstiller alle mulige mærkelige regler og krav, som skolerne på kreative måder forsøger at leve op til. Lad os nu for pokker få børnene tilbage i skole. Rigtig tilbage i et klasselokale, hvor de kan tale, se og røre hinanden,' skriver Alex Vanopslagh på Facebook.

'I må selv kunne se hvor skørt det er,' skriver Alex Vanopslagh. Foto: Jens Dresling

Overrumplet skoleleder: Børnene er glade for dem

Skoleleder Pernille Sisse Wessel fortæller til Ekstra Bladet, at de er 'helt overrumplede' over reaktionerne. Hun forklarer, at hverken børn eller forældre i den pågældende klasse har været kede af teltene - tværtimod.

- I en kold april måned ville vi gerne sørge for, at der var noget læ for regn og blæst for eleverne. Vi har haft fokus på, at eleverne kunne være udenfor og skabe et godt fællesskab for eleverne.

- Hvad synes børnene selv om det?

- Den klasse, som har teltene, er rigtig glade for dem. De sidder jo ikke i teltene hele tiden. Det er en mulighed for at trække sig tilbage, hvis man lige skal skrive noget eller lave en opgave. Det er jo ikke sådan, at man bare sidder alene derinde hele tiden.

- Reaktionerne er kommet helt bag på jer?

- Det er kommet fuldstændig bag på os, og det har overrumplet os noget.

- Vores tanker har været at lave god udeundervisning, sørge for fællesskab og sikre trivsel, fordi børnene ikke har kunnet være meget sammen ellers.

- Men kan man ikke det uden telte?

- Det kan man sagtens, men det her er en gimmick og en mulighed for at trække sig tilbage for eleverne. Det var aldrig meningen, at man skulle sidde i teltene hele tiden.

- Så I føler jer misforstået?

- Hensigten har hele tiden været at have fokus på børnenes trivsel og på, at de kan være sammen med hinanden. Det har været intentionen.

- Men så føler I jer vel også misforstået?

- Vores fokus er altid elevernes trivsel og faglige udvikling, det har det også været her. Jeg har ikke mere på hjerte i forhold til det.

Fortsætter måske med teltene

Skoleleder Pernille Sisse Wessel forklarer, at der ikke har været nogen forældre, der har klaget over teltene i den pågældende klasse.

- Forældrene i klassen har været positive. Der har været et enkelt spørgsmål til det, som var af opklarende karakter, men ellers er der ingen, der har været sure over det.

- Tænker I at fortsætte med ordningen?

- Det vurderer de medarbejdere, der er sammen med klassen. Vi går en varmere tid i møde, så det er noget, de vurderer.