Skole indfører krav om mundbind

Rektoren på Roskilde Katedralskole ønsker ikke at uddybe, hvordan man vil eksekvere planen om, at 1500 mennesker skal have mundbind på

På Roskilde Katedralskole har man indført et krav om, at skolens elever og medarbejdere skal bære mundbind på skolens område, når de forlader klasselokalet.

Det oplyser skolen i et brev på deres hjemmeside.

Men skolens rektor, Claus Niller Nielsen, afviser at svare på Ekstra Bladets spørgsmål om, hvordan man vil gribe påbuddet an.

Vi ville have spurgt om følgende:

Hvilke mundbind er der tale om?

Hvor mange har I købt ind?

Hvad gør I, når I løber tør?

Hvor stort et ansvar bærer eleverne selv for at anskaffe sig mundbind?

Hvordan vil I håndtere det, hvis elever nægter at bære mundbind?

Hvad er straffen for ikke at bære mundbind?

Har I haft nogen dialog med Sundhedsstyrelsen om påbuddet? Synes de, at det er en god idé?

Kig på hjemmesiden

I stedet henviser rektor til beskeden, der er lagt på skolens hjemmeside. En besked, som man ikke kan forholde sig kritisk til.

Vendingerne i beskeden lyder blandt andet:

’Først og fremmest har alle fra onsdag morgen pligt til at bære mundbind indenfor ved al færden på skolen uden for klasselokalet.’

Skolen henstiller blandt andet til, at elever selv skaffer mundbind. Ifølge rektor har man dog også selv købt ind. Hvor mange mundbind man har købt, vides ikke:

’Vi er klar over, at det kan være vanskeligt at skaffe mundbind med så kort varsel. Derfor har vi på skolen anskaffet et antal mundbind, hvilket betyder, at vi onsdag kan udlevere ét mundbind til hver af de elever og medarbejdere, der endnu ikke har anskaffet sig mundbind.’

Du kan læse hele beskeden fra rektor Claus Niller Nielsen her

Da Ekstra Bladet forsøgte at indhente en kommentar fra Claus Niller Nielsen, var ordlyden således:

- Du vil få det samme svar, som står på vores hjemmeside.

På Roskilde Katedralskole har 1500 mennesker deres daglige gang, så der skal købes en del mundbind, hvis missionen om, at alle skal bære mundbind uden for klasselokalet, skal lykkes.