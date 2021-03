Skole lagt ned af coronavirus

Imens andre lukker op, lukker Nørre Fælled Skole på ydre Østerbro ned.

Det gjorde de, efter der blev fundet 17 smittetilfælde. Nu er tallet oppe på 41 smittede. Det oplyser Børne- og Ungdomsforvaltningen i Københavns Kommune til Ekstra Bladet.

Mandag skrev Politiken, at der var konstateret smitte blandt 17 lærere og et mindre antal elever. Ifølge Politiken startede smitteudbruddet torsdag, hvor en enkelt lærer blev testet positiv. Herefter blev alle lærere testet af Falck, hvilket resulterede i de 17 positive tests.

Nu fordeler smitten sig på 25 ansatte og 16 elever. Børne- og Ungdomsforvaltningen skriver i en mail til Ekstra Bladet, at der i weekenden var mulighed for at blive testet i et popup-testcenter på skolen.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Nørre Fælled Skole. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

Corona forlænger skolelukning i Ishøj og Kolding

Ingen tegn på sydafrikansk mutation

I mailen sender forvaltningen følgende citat, som de også gav Politiken mandag:

'Der er ingen umiddelbare tegn på, at coronasmitten på skolen har noget med den sydafrikanske virus-variant at gøre. Der er i weekenden gjort ekstra rent på skolen, hvor der også mandag blev foretaget yderligere en ekstra rengøring af alle kontaktflader,' skriver centerchef i Børne- og Ungdomsforvaltningen Birgitte Lund Flansmose.

'Alle retningslinjer om smitteopsporing, rengøring og hygiejne følges, og Nørre Fælled Skole er i tæt dialog med kommunens sundhedsfaglige corona-rådgivning om smitteopsporing og hygiejne samt Styrelsen for Patentsikkerhed.'

Udbrud med sydafrikansk variant i København NV: Alle opfordres til test