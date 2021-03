Skole lukker: Mindst 25 smittet

Hedegårdsskolen i Ballerup sender alle elever hjem i to dage efter et mindre smitteudbrud på skolen.

Det bekræfter kommunaldirektør i Ballerup Kommune, Eik Møller, over for Ekstra Bladet.

- Vi har fået et påbud fra Styrelsen for Patientsikkerhed, der beder os om at lukke skolen torsdag og fredag, så alle børn og medarbejdere kan blive pcr-testet, siger han.

Ifølge kommunaldirektøren er 25 til 30 elever og medarbejdere på skolen testet positive for coronavirus.

- De smittede er fordelt på flere klassetrin og i flere børnegrupper, og det er derfor, vi lukker helt ned, siger Eik Møller.

Normalt går der omkring 600 elever på skolen, men fordi mange klasser fortsat modtager hjemmeundervisning, er det kun omkring halvdelen, der er på skolen.

- Vi opfordrer kraftigt alle til at lade sig teste, og hvis den er negativ, så er man velkommen tilbage på skolen på mandag, siger Eik Møller.

Han forklarer, at det er et forsøg på at stoppe smittespredningen og glæder sig samtidig over, at de kun er nødt til at lukke skolen i to dage.

- Vi vil gøre alt for, at eleverne kan beskæftige sig meningsfuldt, mens de er sendt hjem, men når det er så hurtig en nedlukning, er der ikke forberedt så meget hjemmeundervisning, men vi vil gøre vores bedste, siger han.