Skole lukket: - Det går stærkt

En konfirmation endte med at være skyld i, at en hel friskole nu er lukket ned på ubestemt tid.

30 af skolens 220 lærere og elever har fået konstateret corona, mens flere stadig afventer at blive testet.

- Det rammer virkelig hårdt. Når man først får sådan en virus indenfor, skal jeg love dig for, at det går stærkt, siger Lars Jacobsen, der er skoleleder på Lille Egede Friskole.

Han forsikrer, at man naturligvis har fulgt alle myndighedernes foranstaltninger. Alligevel er det store smitteudbrud sket.

Smitten fra skolen bidrager med en stor del af de smittede i Slagelse Kommune, der sammen med Odense og hovedstadsområdet har de højeste smittetal i landet lige nu.

Lille Egede Friskole i Slagelse. Pr-foto

Kan spores til konfirmation

Smitten er efter sigende startet ved en konfirmation, som en lærer deltog i forrige weekend.

- Han blev meget sløj tirsdag aften og meldte sig syg. Fredag får han svar fra testen og bliver meldt positiv. Mandag og tirsdag har han altså været lidt af en superspreder, siger Lars Jacobsen.

Manden er efterfølgende blevet meget syg ifølge skolelederen. De fleste af de andre smittede har dog kun milde symptomer.

Arbejder på mobilt testcenter

Skolen har været i kontakt med Styrelsen for Patientsikkerhed og er i dialog med dem for at få et mobilt testcenter forbi.

- Vi har jo virkelig mange forældre og elever, der nu skal testes. Der er langt til det nærmeste testcenter og lige nu ser det ud til, at ventetiden er på over en uge, siger Lars Jacobsen.

Han aner ikke, hvornår skolen kan åbnes igen, da flere lærere er ramt og ikke kan undervise lige foreløbigt.

- Dem, der ikke har symptomer, kan måske fjernundervise, men det er jo ikke optimalt. Jeg synes dog, at forældrene virkelig har været cool omkring det hele, så vi skal nok klare det, siger skoleleder Lars Jacobsen