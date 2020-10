Skole lukket helt ned

Efter smittetilfælde i seks klasser på Kirstinedalsskolen har Køge Kommune valgt at lukke skolen ned i 14 dage.

Det skriver Sjællandske Nyheder.

Skolen lukker fra i dag fredag og åbner ikke før efter efterårsferien oplyser Køge Kommune i en pressemeddelse.

Det er i alt otte elever og en lærer, som har fået konstateret smitten.

Gåture og onlineundervisning

Alle eleverne skal nu hjemmeisoleres og testes for corona, imens at skolen hurtigst muligt vil få onlineundervisning op at køre.

Børnene må ikke have besøg eller tage med ud og handle.

Eleverne må dog godt gå ture, hvis de kan holde god afstand.

'Set i lyset af den situation som Kirstinedalsskolen oplever, er det fornuftigt for en tid at lukke skolen og vende tilbage til den online-undervisning som eleverne allerede kender fra foråret, udtaler Mads Andersen (K), formand for Skoleudvalget, i pressemeddelelsen.