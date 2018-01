Skole ringede ikke til moren: Børn var alene med død far i et døgn

I næsten 24 timer var Helen Daykins børn alene med liget af deres far. Nu kommer hun med en skarp kritik af den skole, som hendes børn går på. De kontakte hende nemlig aldrig, da børnene ikke dukkede op i skole, den dag hendes mand døde.

En vinterdag for et år siden, sluttede det perfekte familieliv for Helen Daykin fra Halifax i England. Hun arbejdede som konsulent og var tit på rejser rundt om i verden.

Da hun skulle på forretningsrejse i London, omkring fire timer væk fra hendes hjem, var det hendes mand, Chris, der tog sig af deres to døtre Pearl på fire år og Iris på to år. Men da hun ville ringe hjem til familien en morgen, blev telefonen ikke taget.

Helen troede, at de havde travlt og ringede igen senere. Men der blev telefonen heller ikke taget. Da hun ud på eftermiddagen stadig ikke kunne få fat i sin mand, blev hun bekymret og ringede efter politiet.

De tog ud til familiens hjem. Da de kom ind fandt de børnene i sengen ved siden af deres døde far. I løbet af natten havde han fået et hjertestop. Og Pearl og Iris var efterladt alene i huset.

- Pearl kan fortælle i alle detaljer og genlever det tit. Jeg kan ikke gå fra et værelse uden, at hun råber og vil have, at jeg skal komme tilbage, fortæller Helen til BBC.

- De brugte hele dagen ovenpå, de kom slet ikke ned. De var sultne. De havde leget med min make-up og sko, men de var ikke rundt i huset, fortæller Helen.

- Der er ingen grund til at tro, at det ikke kunne ske igen. At børnene ikke er kommet til skade forstår jeg ikke, fortæller Helen Daykin.

Men det var noget langt værre.