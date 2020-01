Skole vil give bøder til forsinkede forældre

Det skal blive dyrere for hvert femte minut, forældrene kommer for sent, mener skolen

Et britisk pund. Så meget skal det koste for hvert femte minut efter klokken 15.40, forældrene kommer for sent for at hente deres børn på skolen Holy Trinity i Gravesend i britiske Kent. Det svarer til omkring ni danske kroner.

Hvis klokken passerer 16, og barnet stadig ikke er blevet hentet, skal de sociale myndigheder underrettes. Sådan lyder de nye, kontante regler, som den britiske skole indførte i begyndelsen af året, skriver BBC.

Skolens rektor, Denise Gibbs-Naguar, fortæller, at man i stigende grad oplever, at et 'betydeligt antal' elever fortsat ikke er blevet hentet en halv time efter, at skoledagen er forbi klokken 15.30.

Det resulterer ifølge hende i, at eleverne 'udviser tegn på angst' og udtrykker frygt for, at der måske kan være sket noget slemt med deres forældre.

- Det er jo naturligvis ikke noget, man ønsker, at et barn skal opleve, siger Denise Gibbs-Naguar til BBC.

Bøder skal sendes ud med brev

Hos den britiske lærer-fagforening National Education Union (NEU) mener man ikke umiddelbart, at strafbøder og trusler, som de kalder skolens nye regler, er den rigtige måde at komme problemet med forsinkede forældre til livs.

- Det er vigtigt, at forældrene forstår, hvorfor bestemte handlinger er skadelige for skolen, men den bedste måde at gøre det på, er gennem meningsfuld motivation, ikke gennem strafhandlinger som at uddele bøder, siger Jerry Glazier fra NEU til mediet.

- Jeg tror ikke, der findes nogen lov, der gør det muligt for skolen at give bøder, så det bliver nok enden (for det tiltag, red.), siger Jerry Glazier videre.

Skolen, Holy Trinity, oplyser til BBC, at bøderne vil blive udstedt til de forsinkede forældre via breve, hvor de opkræver det pågældende beløb. Brevene vil desuden blive fulgt op med et telefonopkald. Det er dog ikke helt klart, hvad skolen vil stille op, hvis forældrene ikke betaler.