Skolebørn kan holde smitte kørende i efteråret

Vaccineudrulningen i Danmark skyder fortsat en god fart, og for nylig er både 12-15-årige samt gravide og ammende kvinder blevet inkluderet i indsatsen.

Men til efteråret vil skolebørn under 12 år fortsat ikke været vaccinerede mod coronavirus, og det kan få betydning for at opnå flokimmunitet.

Det vurderer Viggo Andreasen, lektor i matematisk epidemiologi ved Roskilde Universitet.

- Formentlig vil børnene under 12 år i sig selv kunne holde epidemien kørende på et lavt blus, så egentlig flokimmunitet når vi ikke i første omgang.

- Men epidemien bliver ikke i et omfang, der ligner det, vi havde sidste år. Det bliver meget mindre, siger han.

Med den mere smitsomme Delta-variant vurderer Viggo Andreasen, at flokimmunitet tidligst vil indtræffe, når over 86 procent af befolkningen er immune.

Højst sandsynligt skal vi helt op på 90-91 procent, fordi vaccinerne ikke har effekt hos alle, lyder vurderingen.

Ifølge matematikeren kan 87 procent af befolkningen være vaccineret, forudsat at alle over 12 år siger ja tak til vaccinen. Der er nemlig 13 procent, som er yngre end 12 år.

Samtidig er der dele af befolkningen, som af forskellige årsager ikke lader sig vaccinere. Det vil trække procentsatsen yderligere ned.

Når det handler om smitte blandt skoleeleverne i efteråret, er der ifølge Viggo Andreasen primært to mulige måder at forholde sig til det på.

- Enten kan man lave nogle smittebegrænsende foranstaltninger. Man kan også gøre som englænderne og lade epidemien løbe blandt de uvaccinerede, siger han.

Han henviser til, at man i England har åbnet samfundet helt, selv om to tredjedele af befolkningen er vaccineret.

Det er nogenlunde det samme, som vi i Danmark har på nuværende tidspunkt med over fire millioner, der har fået minimum ét stik. Det svarer til omkring 68,7 procent af befolkningen.

- Forskellen er, at den engelske vaccineudrulning nærmest er gået i stå, mens den danske kører lystigt.

- Så vi kan regne med at nå en væsentlig højere immunitet, før vi står i den her situation, hvor vi måske beslutter at lade epidemien løbe, siger Viggo Andreasen.