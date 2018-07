Skolebørn serverede spiritus: Nu er politiet involveret

Unge under 18 år har åbenbart hårde vilkår i det nordjyske.

Det kan Jobpatruljen melde, efter de har brugt to uger på at tale med 512 ungarbejdere og deres arbejdsgivere.

Op mod hver tredje ung arbejder under forhold, der enten er ulovlige, kan være sundhedsskadelige, eller hvor formalia som ansættelseskontrakt ikke er i orden, skriver Nordjyske.

Jobpatruljen endte med at sende 165 sager til faglig opfølgning, forklarer Lene Hürdum Qvist, koordinator af Jobpatruljen i Nordjylland

- Der er typisk to problemer: Enten arbejder de unge for meget - unge, der stadig går i skole, må højst arbejde 12 timer om ugen. Eller også arbejder de alene på tankstationer, i grillbarer eller lignende efter klokken 18, og de må slet ikke arbejde efter klokken 22. Så er der også nogle, der stadig ikke får løn under sygdom, eller hvor arbejdsgiveren ikke har sørget for en ansættelseskontrakt.

- Men det værste er dog, at vi også i år har talt med unge under 15 år, der arbejder i lokaler, hvor der udskænkes spiritus - eller unge i skolealderen, der selv serverer spiritus. Den slags sager bliver meldt til politiet

Derfor er Jobpatruljen heller ikke lige velkommen alle steder.

Blev smidt ud af butikken

En mindre gruppe fra Jobpatruljen blev smidt ud af en arbejdsgiver, som de ville besøge. En stor del af gruppens arbejde er at dele foldere ud til både arbejdsgivere og arbejdstagere, men det kunne de ikke få lov til her.

De måtte heller ikke tale med de ungarbejdere, som var ansat af arbejdsgiveren. Hun mente, at hun var blevet uretfærdigt behandlet, sidst Jobpatruljen var på besøg. Den holdning deler Lene Hürdum Qvist dog ikke.

- Når vi sender sager til faglig opfølgning, er det jo fordi, der virkelig er noget at komme efter. Men den pågældende arbejdsgiver ville end ikke tale med os - eller lade os tale med hendes fritidsjobbere - og så har vi ikke andre muligheder end blot at gå igen, forklarer hun.

