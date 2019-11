Skolebørn udsat for nazi-propaganda: - Jeg er mundlam

Flere folkeskoler og et enkelt gymnasium har i november fået besøg af Den Nordiske Modstandsbevægelse, en nynazistisk gruppe med grene i hele norden.

Her efterlader de flyers og hænger propagandaplakater op, der henvender sig direkte til eleverne.

På Tirsdalens Skole i Randers holdt et medlem endda en megafon-tale, mens andre fra bevægelsen stod omkring ham og holdt et banner. Talen blev efterfølgende lagt op på bevægelsens hjemmeside.

- Hvide børn og unge bliver udraderet for at realisere den lighed, som den politisk korrekte tankegang kræver, gjalder manden i videoen.

- Danske unge, vågn op!

Om hændelsen på Tirsdalens Skole fortæller skolechef Jesper Kousholt, at skolen tog sagen meget alvorligt og kontaktede politiet, så snart de opdagede, hvad der foregik.

- Og så sørgede personalet for, at alle elever blev inde på skolen, fortæller han til Ekstra Bladet.

'Jeg er mundlam'

Ekstra Bladet har været i kontakt med flere skoler, som for nylig har fået besøg af Den Nordiske Modstandsbevægelse, også kaldet Nordfront.

En af dem er Østervangsskolen i Randers, hvis elever går i 0. til 6. klasse. Her havde modstandsbevægelsen en weekend hængt plakater op.

- Jeg kom tidligt mandag morgen og så plakaterne, og så rykkede jeg dem ned. Senere på dagen kom politiet og hentede dem, fortæller skoleleder Peter Nellemann til Ekstra Bladet.

Han understreger, at skolen tager skarpt afstand til bevægelsen.

- De tror, de kan komme på en skole, hvor eleverne går i 0. til 6. klasse, og hverve medlemmer. Jeg er mundlam, siger han.

Rendyrket racisme

I Sverige har bevægelsen flere hundrede aktive medlemmer. Det er ikke kendt for offentligheden, hvor mange danskere der er aktive i bevægelsen.

I sidste uge blev et ledende medlem af den danske afdeling sigtet for hærværk mod jødiske gravsteder.

I den forbindelse kaldte antropolog og forsker i ekstremisme ved Aarhus Universitet Tina Wilchen Christensen bevægelsen for en organisation, 'som står for racisme og rendyrket antisemitisme'. Bevægelsen selv kalder sig en 'revolutionær nationalsocialistisk kamporganisation'.

Ifølge samme ekspert er der en klar taktik bag Den Nordiske Modstandsbevægelses tilstedeværelse på skolerne rundt omkring i landet.

- Det er et udtryk for en bevidst strategi, hvor man forsøger at rekruttere unge mennesker, fortæller Tina Wilchen Christensen til Ekstra Bladet.

- Unge mennesker har nemlig ikke helt det samme overblik og perspektiv på ting, som man opbygger gennem livet. De ser verden meget sort og hvidt, og det kan være lettere for grupper som Nordfront at tale ind i det, siger hun.

- Derfor vil budskabet med stor sandsynlighed glide lettere ned hos unge. De er mere sårbare over for rekruttering.

Som svar på hærværket, der blev begået mod jødiske gravsteder i Randers på 81-årsdagen for krystalnatten, blev der 16. november afholdt en moddemonstration i byen. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

Ifølge Tina Wilchen Christensen kan en organisation som Nordfront tiltrække unge, som ikke i forvejen er racister eller nazister.

- Det kan virke spændende og sjovt at være med i noget halv-ulovligt og hemmeligt, og så kan gruppen tiltale nogle unge, fordi den tilbyder et kammeratskab og et fællesskab, siger hun.

- Så selvom den unge ikke nødvendigvis gik ind i bevægelsen på grund af ideologien, kommer man derigennem til at lære at opfatte verden på en bestemt måde. Jeg har selv interviewet unge fra Den Svenske Modstandsbevægelse, som først i bagklogskabens lys opdagede, at de var blevet nazister.

Ifølge forskeren kan radikalisering ske for børn og unge i alle dele af samfundet.

- At føle sig socialt udsat eller at mangle et fællesskab kan godt bidrage til, at man opsøger grupper som Den Nordiske Modstandsbevægelse. Omvendt er der også mennesker, der slet ikke passer i de kategorier, men som alligevel bliver radikaliseret, siger hun.

Flere folkeskoler i Randers har haft besøg af Nordfront. Billedet her er fra en demonstration i København i år. Foto: Anthon Unger

'Tal om det'

Tina Wilchen Christensen mener, at det er vigtigt, at skoler italesætter det, hvis Den Nordiske Modstandsbevægelse efterlader propaganda på deres områder.

- Det er jo et forsøg på manipulation, og skolerne bør helt klart italesætte det over for eleverne. Men det er vigtigt, at de ikke gør det med en løftet pegefinger, for så risikerer de at bidrage til spændingen, der kan omgærde gruppen.

- Man bør oplyse eleverne om, hvad det er for en gruppe, og hvad det er for nogle metoder, de bruger. Eleverne skal forstå, at Nordfront vil tilbyde kammeratskab og fællesskab. Men det, der følger med, er ikke så sjovt, siger hun.

Italesætter det ikke

Skoleleder på Østervangsskolen Peter Nellemann fortæller, at de på skolen ikke har italesat plakaterne, der blev hængt op.

- Der var ikke nogen børn, som nåede at se dem, og derfor har vi valgt ikke at gøre en stor ting ud af det, siger Peter Nellemann.

- Vil I italesætte det, hvis det sker igen?

- Hvis vi begynder at opleve flere af den slags sager, så vil vi selvfølgelig tage den derfra, siger han.

Skolechef Jesper Kousholt siger også, at på de skoler, hvor materialet er blevet taget ned tidligt, har de valgt ikke at kommunikere det til forældrene.

- Men ved hændelsen på Tirsdalens Skole kommunikerede vi det ud til forældre og elever, siger han.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Den Nordiske Modstandsbevægelse. De er ikke vendt tilbage på vores henvendelse inden deadline.