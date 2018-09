Skolechauffør fyret: Lod små børn køre bussen

En amerikansk buschauffør har mistet jobbet efter at hun lod små børn køre skolebussen

Den 27-årige buschauffør, Joandrea McMatee, har både mistet sit job og været en tur bag tremmer, efter at hun lod mindst tre skolebørn køre skolebussen på skift. Det skriver Chicago Tribune og New York Post.

Hændelsen fandt sted ved Lake Eliza, Indiana, hvor de små børn fik lov til at sidde bag rattet i en bus fyldt med skolebørn. En elev på skolen optog køreturen og smed efterfølgende klippet på Twitter, ledsaget af følgende tekst:

'Velkommen til Boones Grove, hvor vi lader sjette klasses elever køre en bus fyldt med børn'.

Joandrea McMatee er sigtet for omsorgssvigt. Foto: Politifoto

De tre børn der fik lov til at køre bussen var 11 år gamle og myndighederne har startet en undersøgelse af forløbet, efter at forældre, torsdag i sidste uge, meldte chaufføren til politiet:

- Eleverne og forældrene gik med det samme ud med oplysninger om hvad der var sket og skal roses for at gøre præcis, hvad vi har bedt dem om. Hvis de ser noget ulovligt, råb op', lyder det fra den lokalepolitiinspektør, David Reynolds, i en pressemeddelelse.

Joandrea McMatee blev anholdt fredag, da hun var forbi skolen for at hente sin løncheck. Hun blev sat bag tremmer i Porter County Jail og er nu sigtet for omsorgssvigt.