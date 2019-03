Skoledirektør fyret: Overforbrug for 29 millioner kroner

Børne- og uddannelsesdirektør Helle Thiele er blevet afskediget af Kolding Byråd efter et massivt overforbrug

Kolding Byråd har tirsdag aften valgt at afskedige børne- og uddannelsesdirektør Helle Thiele. Afskedigelsen kommer oven på afsløringen af et overforbrug på svimlende 29 millioner kroner i hendes forvaltning.

Det skriver JydskeVestkysten.

Overforbruget skyldes ifølge avisen, at flere ledende embedsmænd på skoleområdet har sat milliondyre initiativer i gang uden at spørge politikerne først. Desuden er flere politisk besluttede besparelser ikke blevet realiseret.

- Vi har efter gensidig aftale indgået en fratrædelsesaftale med Helle Thiele, og den aftale har byrådet godkendt. Jeg kan ikke sige mere, lød det fra borgmester Jørn Pedersen, da afskedigelsen blev godkendt af byrådet.

Sagen begyndte tilbage i februar, da Venstres medlemmer af børne- og uddannelsesudvalget som de eneste ville gennemføre planlagte besparelser for 3,8 millioner kroner på de handicappede børns skoler.

Ingen andre politikere var villige til at føre besparelserne ud i livet, hvilket tvang Venstres gruppeformand, Merete Due Paarup, til at afsløre, at der ventede store besparelse i børne- og uddannelsesforvaltaningen i fremtiden, da der ikke havde været styr på økonomien.

Den nu afskedige direktør forklarede sig med, at overforbruget skyldes 'dårlige rutiner, manglende overblik og en gammel kultur', og at forvaltningens mangeårige økonomichef desuden var blevet fyret.

Den fyrede økonomichef Kai Ekmann har dog siden hævdet, at direktøren talte usandt i sine forklaringer om overforbruget.

Helle Thiele er fritstillet med omgående virkning. Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra den tidligere børne- og uddannelsesdirektør, men hun er ikke vendt tilbage.