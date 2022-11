Skoledreng overfaldet og filmet i middagspausen

En alvorlig hændelse har fundet sted på den randrusianske folkeskole Tirsdalens Skole i bydelen Kristrup. En gruppe elever har angiveligt overfaldet og slået en anden elev.

Det skriver TV2 Østjylland.

Det skulle være sket i begyndelsen af november på skolens grund.

- Vi kan bekræfte, at vi har fået en anmeldelse om, at en elev er blevet slået i skoletiden af andre elever, siger kommunikationsrådgiver hos Østjyllands Politi Jakob Christiansen til TV2 Østjylland.

På sociale medier deles angiveligt en video af overfaldet.

- Vi har hørt, at der er optagelser af episoden, som florerer. Den forsøger vi at få identificeret, og når det lykkes, vil vi forsøge at få den fjernet hurtigst muligt, siger Jakob Christiansen.

Hvad der helt præcist har ført til overfaldet vides ikke. Det er Østjyllands Politi i gang med at undersøge.

Annonce:

Alle de implicerede er umiddelbart under den kriminelle lavalder på 15 år, og derfor er det politiets forebyggelsesenhed og de sociale myndigheder, der ser på, hvad der er sket, og hvad der skal ske fremadrettet.

Unge under 15 år kan heller ikke blive sigtet for vold.

Forældre til elever på skolen har fået besked om episoden fra ledelsen via Aula.

Beskeden er TV2 Østjylland kommet i besiddelse af.

Heri står der blandt andet, at der har været en slåskamp i skolens middagspause på området for 7. og 8. klasser på skolen.

- Vi har over middag været i alle 7. og 8. klasser samt specialklasserækken for at understrege over for eleverne, at vi ikke løser eventuelle konflikter på denne måde, står der blandt andet i beskeden, der er underskrevet 'skolens ledelse'.

Heri lyder det fra ledelsen, at også den er bekendt med, at episoden muligvis er blevet optaget på en telefon og delt på de sociale medier.

Annonce:

- Vi opfordrer til, at I drøfter det derhjemme. Er jeres barn i besiddelse af en video beder vi jer sørge for, at denne bliver slettet og ikke delt videre, lyder det på Aula.

TV2 Østjylland har også talt med skolens leder Louise Timm Eriksen, der på skrift bekræfter, at der har været en konfliktfyldt episode mellem elever.

- Den har vi håndteret efter de retningslinjer, vi har for den slags, og vi arbejder på, at alle kommer godt videre, skriver lederen til TV2 Østjylland.

- Det er mit indtryk, at vi har en god skole, hvor det er trygt at komme, og det er vores overbevisning, at der er tale om en enkeltstående episode, skriver hun videre.