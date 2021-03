Skoledrenge bedt om at undskylde på deres køns vegne

En sag, hvor en gruppe skoledrenge blev bedt om at undskylde på deres køns vegne, har vakt opsigt i Australien.

Episoden fandt sted på Brauer College i byen Warrnambool. Her blev drengene under en skolesamling bedt om at rejse sig i solidaritet og som undskyldning for handlinger begået af mænd, som har skadet kvinder, beretter flere udenlandske og australske medier.

- Han fortalte, at han fik besked om at rejse sig og mere eller mindre undskylde. Det blev ikke forklaret ordentligt til dem, hvad der foregik, og hvorfor de skulle gøre det, fortæller Danielle Shephard, mor til en 12-årig dreng, der går på skolen, til 7News.

Indfører samtykke-lektioner

Hændelsen skete i kølvandet på, at James Merlino, fungerende premierminister og uddannelsesminister i staten Victoria, fra næste måned har indført obligatoriske lektioner om samtykke i statens offentlige skoler som led i et større program, der fokuserer på, hvordan man kan have respektfulde forhold kønnene imellem.

Brauer College organiserede forsamlingen, hvis fokus var respekt for kvinder og piger, men informerede ifølge 7News ikke forældrene om, at drengene ville blive bedt om at rejse sig.

Skolens rektor, Jane Boyle, har efterfølgende erkendt, at undskyldningen var upassende.

- Set i bakspejlet erkender vi, at denne del af forsamlingen (hvor drengene blev bedt om at rejse sig, red.) var upassende, selv om den var velmenende, udtaler Jane Boyle.

Skolen vil tage kontakt til forældrene for at forklare sig yderligere, oplyses det.