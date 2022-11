Skoleeksperiment gik helt galt: Flere elever sendt på hospitalet

Mindst to elever har fået alvorlige forbrændinger efter et mislykket eksperiment på en folkeskole i Australien

Et fysikeksperiment på en folkeskole i den australske by Sydney gik helt galt mandag middag lokal tid.

I en fysiktime var eleverne i gang med et eksperiment med kemikalier, men ifølge mediet Sydney Morning Herald lavede skoleklassen eksperimentet udendørs, og vinden skulle derfor have blæst til kemikalierne, hvilket forårsagede ulykken.

Mindst to elever fik alvorlige forbrændinger og blev hastet med ambulance til et nærliggende hospital. Ni andre menes at have fået overfladiske forbrændinger, skriver mediet.

Børnene er i alderen 10-11 år.

Det er endnu uklart, hvilket eksperiment eleverne var i gang med, men efter sigende skulle de have brugt natriumkarbonat og husholdningssprit.

Sydney Morning Herald mener, at der kan være tale om eksperimentet carbon sugar snake, som er et kendt skoleeksperiment.

Kom helt ud af kontrol

Mediet Nine News har talt med en studerende uden for skolen.

- Det var bare ment som et lille videnskabeligt eksperiment, men det kom helt ud af kontrol, siger hun.

Eleverne har fået forbrændinger i ansigtet, på brystet og på benene, lyder det fra australske myndigheder. En underviser er også blevet behandlet for lette kvæstelser.