Skoleelever forstyrrede mindestund for dræbt lærer

Skoleelever i Berlin nægtede at deltage i sørgeminut for Samuel Paty

Det var ikke alle elever, der gad deltage i den mindestund, der blev holdt mandag, hvor man mindedes den dræbte lærer Samuel Paty.

Der var ellers opfordret til, at skoler i Europa skulle deltage i sørgeminuttet for den franske lærer, der blev dræbt og fik skåret hovedet af, fordi han havde vist Mohammedtegninger i sin undervisning på en fransk folkeskole.

Flere tyske medier, blandt andet Tagesspiegel, beskriver hvordan elever fordelt på forskellige klasser i Berlinske skoler i de indvandrertunge bydele ikke deltog i mindehøjtideligheden.

Flere af eleverne, der har muslimsk baggrund, gik så vidt, at de ikke kun boykottede mindeminuttet, men også saboterede det med mishagsytringer.

En elev i 8. klasse på Gustav Freytag Schule bekendtgjorde under sørgeminuttet, at Paty fik som fortjent, når nu han krænkede profeten.

Andre lærere har fortalt om lignende episoder, hvor elever havde udtalt, at drabet havde været det rigtige, og at man ikke burde holde et minuts stilhed for en Mohammedkrænker.

Efterfølgende har man gennemført samtale med de pågældende elever.