Skoleelever lavede 'syrebomber' - hund fik ætsninger

En gruppe drenge fra 9. klasse på Egebjergskolen ved Horsens har i skoletiden eksperimenteret med forskellige kemikalier og lavet det, som skoleledelsen betegner som "syrebomber".

Det fremgår af et brev, som skolens leder, Karen Schmidt Poulsen, i torsdags udsendte til skolens forældre.

'Vi har på skolen desværre haft nogle elever i udskolingen, der har eksperimenteret med hjemmelavede ”syrebomber” i skoletiden – både i går og i dag. ”Bomberne” laves ved at hælde afløbsrens i en flaske og kan sprænge ukontrolleret,' skriver skolelederen i brevet, som Ekstra Bladet har set.

Elever bortvises ikke

På baggrund af sagen har skolen inddraget SSP-enheden i Horsens Kommune, og brandvæsenet har torsdag besøgt skolen for at skylle et areal i skolegården.

'Skolens grund er igen i dag blevet afsøgt, hvor vi har fundet yderligere ”bomber”. Disse er bortfjernet ligesom brandvæsenet har været og gennemskyllet vores sandareal i den store skolegård, hvor en af flaskerne sprang,' fremgår det af brevet.

Samtidig er sagen meldt til politiet, oplyser direktør for uddannelse og arbejdsmarked i Horsens Kommune, Tanja Nyborg.

- Vi ser med stor alvor på det her, og nu sætter systemet sig sammen, så vi kan få håndteret det på bedste vis, siger hun.

- Vi skal have talt med børn og elever og forklaret, at det måske kan ligne simple drengestreger, men at det faktisk er rigtig farligt. Vi skal have talt om, hvorfor man ikke skal gøre det, og hvilke konsekvenser det kan få for andre mennesker, hvis det går galt, siger hun.

Eleverne vil dog ikke blive bortvist, oplyser Tanja Nyborg, da kommunen fortsat har en undervisningsforpligtelse.

Hundelufter og hund fik ætsninger

Af brevet, som ledelsen har udsendt til forældrene, fremgår det endvidere, at en hund og dens ejer har fået ætsninger, efter at de var i kontakt med væsken.

'Vi er blevet bekendt med, at der også udenfor skoletiden sker diverse uheldige episoder på skolens grund. Senest i går har en hund og dens ejer fået ætsninger ved kontakt med væske (fra en syrebombe) i springvandet i skolegården,' står der i brevet.

Forældrene og deres børn opfordres samtidig til at være særligt opmærksomme, hvis de leger på skolens arealer.

'Vær derfor opmærksom på, hvis I/jeres børn færdes på skolens grund uden for skoletiden, at man under ingen omstændigheder nærmer sig eller rører ved eventuelle beholdere, der kan være disse syrebomber. Indholdet er ætsende og som før skrevet, ved man ikke, hvornår den kan sprænge.'