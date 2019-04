Skoleinspektør bortviste kvinde i niqab: Tag den af

Skoleleder Claus Holm sendte onsdag to muslimske kvinder retur til Aarhus, da den ene nægtede at tage sin niqab af før mødet med skolens elever. De to unge kvinder kom fra organisationen 'Kvinder i Dialog' og var på Grønvangskolen for at holde et foredrag for tre internationale klasser i 7, 8 og 9. årgang.

Skoleleder Claus Holm har ikke mødt kritik efter sin beslutning i går. Tværtimod har han mødt opbakning over hele linjen. Foto: Grønvangskolen

Nægtede at tage niqab af

Det var formiddag, da Claus Holm sad på sit kontor og tilfældigt så de to kvinder kom gående ind på skolen. Han bemærkede, at den ene kvinde bar niqab, og valgte derfor at opsøge kvinderne for at høre, hvad deres ærinde på skolen var.

- De var faktisk gået i gang med at spille bordfodbold og var meget venlige, da jeg henvendte mig. Der var ikke noget som helst drama over det, siger Claus Holm til Ekstra Bladet.

- Jeg spurgte hende med niqab, om det ikke var muligt, at hun kunne tage sin beklædning af, før hun gik ind til eleverne. Det havde hun ikke lyst til, og det var først der, det blev et problem.

Efter en dialog med både de to kvinder og de fire lærer, som havde arrangeret foredraget, blev alle enige om, at det var bedst at aflyse hele arrangementet.

- Lærerne var ikke klar over, at der vil komme en kvinde i niqab. Det var vi faktisk ingen, der vidste. Havde vi vidst det, kunne vi selvfølgelig have undgået, at de to kvinder skulle tage turen herned fra Aarhus uden grund.

Om tildækningsforbuddet 'Den, som på offentligt sted bærer en beklædningsgenstand, der skjuler vedkommendes ansigt, straffes med bøde'. Omfattede beklædningsgenstande kan f.eks. være huer, hætter, tørklæder, masker, hjelme, heldækkende dragter, kunstige skæg mv. Forbuddet omfatter tildækning af ansigtet, der sker ved én eller flere beklædningsgenstande. Det er en konkret vurdering, om ansigtet anses for ”skjult”. Ved denne vurdering indgår navnlig, om det er muligt at se og aflæse personens ansigtsudtryk. Burka og niqab samt elefanthuer, hvor alene øjne og mund er synlige, er eksempler på beklædningsgenstande, der skjuler ansigtet. Forbuddet omfatter alle personer og beklædningsgenstande, uanset for eksempel religiøst eller politisk tilhørsforhold. Noget andet er, at der kan være situationer, hvor for eksempel tildækning af ansigtet af religiøse årsager ikke er forbudt. Det er ikke i sig selv forbudt på offentligt sted at besidde beklædningsgenstande, der kan bruges til at skjule ansigtet (for eksempel i en lomme eller i en taske). Forbuddet gælder på ”offentligt sted”, der skal forstås som svarende til det område, der er omfattet af ordensbekendtgørelsen. Kilde: Politi.dk

Lov er lov

Den 1. august 2018 trådte et nyt tildækningsforbud i kraft: Et forbud mod på offentligt sted at bære beklædningsgenstande, der skjuler ansigtet, medmindre der foreligger et anerkendelsesværdigt formål.

Netop derfor så skoleleder Claus Holm det som et problem, at kvinderne skulle holde foredrag for skolens elever.

- Altså lov er jo lov, og det var primært derfor, jeg ikke mente, at kvinden ikke skulle have lov til at holde foredrag foran eleverne. Derudover tror jeg også, at det havde skabt en konflikt her på skolen, som vi ikke har i forvejen og heller ikke ønsker.



På Grønvangskolen i Vejen har cirka 10 procent af eleverne et andet modersmål derhjemme end dansk. Trods det har skolen ingen elever med tørklæde.

- Her er det bestemt ikke forbudt at gå med tørklæde og man må have lige den religion, man ønsker. Det er forbudt med niqab, fordi loven siger det. Der ligger ikke noget moralsk eller følelsesmæssigt bag min beslutning, siger Claus Holm.

- Jeg tror også, at det havde skabt et problem blandt mange af vores forældre, hvis jeg havde givet tilladelse til en niqab-klædt kvinde skulle tale for vores elever.

Muslimsk mor: det er helt okay

Farhat Jamil på 42 har to børn på Grønvangskole. Efter episoden onsdag sendte hun en mail til Claus Holm, hvor hun støttede ham i hans beslutning.

- Jeg tror ikke på niqab, men det handler nu ikke om, hvordan jeg ser islam. Det handler om lov. Jeg forventer som forældre, at skolen opretholder loven uden racisme og uden fordømme, siger Farhat Jamil til Ekstra Bladet.

Farhat Jamil kom med sin familie til Danmark for ni år siden. Hun mener, at hvis nogen er uenige med loven i Danmark, skal man hellere engagere sig politisk end trodse den.

- Claus er jo bare skoleleder. Han kan hverken gøre fra eller til, når det gælder lovgivningen. Han skal blot overholde den.

- Jeg ved jo også godt, at jeg ikke må tage i folketinget i bikini. Den unge kvinde har også vidst, at niqab var ulovligt her i Danmark.

Selvom rygtet om skolelederens beslutning i går har spredt sig hurtigt, har Claus Holm ind til videre kun mødt positive tilbagemeldinger fra forældre og personer i byen.

- Jeg håber ikke, at det kommer til at skabe en konflikt. Det er bestemt ikke det, jeg ønsker. Dog overholder vi stadig de danske love her på skolen - også i morgen.

- Til sidst vil jeg da lige understrege, at de to kvinder var meget søde, og hende med niqab er faktisk vokset op i samme nærområde, som jeg selv, siger Claus Holm til sidst.