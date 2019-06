Skoleinspektør: Eksamens-sløve elever tænder mig helt af

- Eleverne har fået alt ind med en sølvske. Alligevel er de komplet ligeglade. De kommer uforberedte til eksamen og har end ikke deres ting med. Det er på tide, at de begynder at stramme ballerne. For ellers kommer de til at stå tilbage på perronen.

Skoleinspektøren på Broager Skole i Sønderjylland, Claus Brink Christensen, har skabt voldsom debat, efter at han i sin dimissionstale torsdag langede grundigt ud efter de elever, som på grund af regulær dovenskab og ugidelighed har indkasseret karakteren 00 ved den netop overståede afgangseksamen.

I den såkaldte festtale betegnede skoleinspektøren karakteren 00 som 'velfortjent - men dumt'.

- Hverken jeres forældre eller vi er lykkedes med at få jer til at indse, at I er nødt til at gøre en aktiv indsats, hvis I skal nå et godt resultat. I stedet er enkelte mødt uforberedte op og har meddelt, at I heller ikke har brugt læseferien fornuftigt, konstaterede Claus Brink Christensen.

Bliver sorteret fra

- Jeres børn risikerer at blive sorteret fra – uanset hvad jeres drøm er, advarede skoleinspektøren de mange fremmødte forældre.

Over for Ekstra Bladet understreger Claus Brink Christensen, at langt hovedparten af eleverne på Broager Skole er dygtige og møder velforberedte til timerne. Den regulære skideballe er alene rettet mod de elever, som har evnerne, men som ikke gider at bruge dem.

- 12 elever fik 00. Ud af dem er de fire elever udfordret af for eksempel ordblindhed eller har svært ved at læse tal. Så her er der en forklaring på karakteren. Og hvis de bare har ydet deres bedste, så er min kritik på ingen måde rettet mod dem.

- Men der er en gruppe på otte elever tilbage, som har fået lov til at komme i den her situation. De skal forstå, at det er nødvendigt at øve sig og gøre tingene bedst muligt. Det er lykkedes eleverne at skabe en 'det gider vi ikke-'kultur. Og så møder de totalt uforberedte op til eksamen, selv om vi faktisk har hjulpet og guidet dem, siger Claus Brink Christensen til Ekstra Bladet.

Højt placeret skole

Broager Skole ligger på en 27. plads på listen over de bedste folkeskoler i Danmark. I alt 60 elever har været oppe til afgangs-eksamen i år.

- Vi ligger højt, og vi er ambitiøse. Vi forventer noget af vores elever. Og min kritik skal ses i det lys, fastslår skoleinspektøren.

Claus Brink Christensen fortæller, at han har modtaget mange kommentarer efter den kontante udmelding.

- Jeg fortryder ikke mine udtalelser. Mange elever har bestemt gjort det godt. Men jeg har ikke noget imod at komme malurt i bægeret. Vi voksne bærer også et ansvar. Det gælder både skole og forældre. Til forældrene til de ugidelige elever kan jeg kun sige: Hvis I lader jeres børn sejle alene nu - så ender de med at stå tilbage på perronen.

Nogle af forældrene har måske ikke engang set, at deres barn har fået 00. Så jeg opfordrer forældrene til at løbe eksamensbeviset igennem. Hvis de ser et 00, så er det på tide, at de begynder at spørge sig selv: Hvad sker der her?

Et nyt problem for mig

Claus Brink Christensen tør ikke sige, om han har taget fat i et større og landsdækkende problem med dovne skolebørn.

- Jeg sidder på en meget priviligeret skole. Andre skoler kan have større og mere massive problemer. For mig er det her et nyt problem i denne her målestok.

Og så er det i øvrigt også vigtigt for mig at sige, at alt ikke handler om karakterer. Man skal ikke bare bruge albuerne og gøre det, der er bedst for en selv. Måden, vi er sammen på, er naturligvis meget vigtig. Vores elever skal gerne gå ud af skolen som livsduelige mennesker, som tager tingene alvorligt, når der er behov for det, fastslår Claus Brink Christensen.