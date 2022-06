Skoleklokkerne ringer ud: Travl rejseweekend i sigte

Når skoleklokkerne ringer ud fredag, og eleverne får fri, er det samtidig startskuddet til den første store rejseweekend.

Derfor venter både Vejdirektoratet, Københavns Lufthavn og Storebæltsbroen tæt trafik fra feriehungrende rejsende.

Tidligere på foråret betød travlhed, at rejsende kunne opleve lange køer i Københavns Lufthavn. Dengang forklarede lufthavnen, at der skyldes manglende medarbejdere.

Op til sommerferien forsikrer Københavns Lufthavn om, at man er godt forberedt til det, de håber, bliver det tætteste på en verden før corona, som lufthavnen har oplevet.

- Vi ser også frem til en travl sommer i terminalerne. Der vil være mange rejsende - især her, hvor skoleferien går i gang, siger pressechef Lise Agerly Kürstein, der dog forsikre køforskrækkede rejsende:

- Vi har satset på, at vi kom ud at rejse, så vi har ansat siden november. Så nu er vi fuldt bemandet. Vi har det seneste kvartal faktisk ansat 300 mand.

- Derfor vil rejsende alligevel opleve kø på travle rejsedage. Ligesom før corona, siger hun.

Lufthavnen anbefaler, at man kommer to timer før afgang, hvis man flyver til Europa, og tre timer før afgang, hvis man skal ud af Europa.

- Og så er det en god idé lige at tjekke den der håndbagage. At man ikke har skarpe genstande med. Og at få taget væske og computer op fra håndbagagen, når man skal gennem security (sikkerhedskontrol, red.), siger hun.

- Det er netop lang tid siden, at vi har været ude at rejse. Nogle af os kan godt glemme det, og vi skal lige ind i den der rutine igen.

Også de indenrigsrejsende kan se frem til tæt trafik gennem flaskehalsen Storebælt allerede fra fredag eftermiddag.

- Der bliver travlt i betalingsanlægget allerede fredag eftermiddag, når den første ferietrafik rammer Storebælt.

- Det er særligt i retning mod Fyn og Jylland, hvor trafikken topper i timerne mellem klokken 13 og 18, siger Sund & Bælts kommunikationschef, Lene Gebauer Thomsen.

Derfra ventes der tæt trafik både lørdag og søndag. Lørdag er det omkring middag, der ventes mest trafik på Storebæltsbroen.

Søndag bliver det mellem 12 og 18, at der ventes tæt trafik - særligt i retning mod Sjælland.

Hos DSB er der nogle helt andre vilkår forbundet med sommerferietrafikken ifølge informationschef Tony Bispeskov.

- Der væsentligt færre kunder i vores tog hen over sommerferien. Derfor intensiverer Banedanmark deres sporarbejde hen over sommeren, siger han.

Han opfordrer derfor rejsende til at tjekke Rejseplanen for at sikre, at deres rejse glider så godt som muligt.