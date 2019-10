Skolekrig i whiskybæltet: Klar til demonstration

Såvel Aller- som Stadilfamilien går på barrikaderne for at undgå skolesammenlægninger

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. SMS-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

Tak for dit indsendte materiale Mvh. Redaktionen Det opstod en fejl - prøv igen Husk at udfylde alle felter og at vedhæftet materiale ikke må fylde mere end 5 mb. Hvis problemet bliver ved, kan du indsende tip på sms til 1224 (alm. sms takst), eller via email til 1224@eb.dk. Indsend mere materiale

Såvel rige og kendte som almindelige danskere er gået i krig mod Rudersdal Kommune, der har besluttet at slå en række af kommunens skoler sammen.

I skrivende stund har 1204 skrevet under på, at de er imod en ny skolestruktur, der får indflydelse på ti af kommunens skoler, ligesom mere end 170 forældre har indgivet høringssvar i sagen.

Blandt kritikerne er Alice Stadil, som er gift med Hummel-milliardær Christian Stadil. De har børn på Vangeboskolen, der skal lægges sammen med Nærum Skole, når byrådet onsdag vedtager planerne.

Klar til privatskole

- Det er jo ikke tilfældigt, at vi har valgt Vangeboskolen. Det er ikke kun, fordi den ligger tæt på. Det er også en lille skole, og det synes jeg er utrolig tiltalende, siger Alice Stadil.

Hun peger på, at det er let at løse konflikter forældrene imellem, fordi de kender hinanden, og hun frygter, at parrets fire børn bliver spredt på flere skoler:

Morten blev mobbet og slog selv: Lærerne blev hele tiden skiftet ud

- Det er helt skørt, hvis man skal have børn på forskellige skoler, når man vælger en folkeskole i nærområdet.

- Hvis disse ændringer sker, så må vi ud og søge det private, og det synes jeg er ærgerligt, for jeg vil gerne bakke op om den danske folkeskole, så længe det ikke er et dårligere valg end det private. Mine børn skal ikke betale prisen, siger hun.

Også Bettina Aller, medejer af Aller-koncernen, der blandt andet ejer Se & Hør, er klar til at gå på barrikaderne for at undgå skolesammenlægningerne.

Klar til demonstration

Hun har barn på Dronninggaardskolen, som har landets tredjehøjeste karaktergennemsnit. Med den nye plan skal den lægges sammen med Ny Holte Skole.

Artiklen fortsætter under boksen

Tjek listen: Går dine børn på en voldelig skole?

Hun har allerede været på gaden og demonstrere mod skolesammenlægningerne, og hun er klar til at gå på gaden igen på onsdag, når sagen skal vedtages i byrådet.

- De står ude foran Dronninggaardskolen og deler flyers ud med: Lille skole plus lille skole giver fabriksskole. Og det er jo også det, som vi føler.

- Min mand er franskmand, og han siger, at alle ser op til skandinaviske skoler. Hvorfor skal det nu smadres?, siger Bettina Aller og fortsætter:

Mennesker ikke robotter

- Det er jo små mennesker, vi taler om. Det er ikke robotter. Nogle er sarte og kan ikke lide for meget larm. Det er jo de færreste børn, der synes, at det er fedt, at der er meget larm og for mange i klassen. Vi er nervøse for, at de vil ødelægge den gode skole, som mine store børn har gået på, og som mine tvillinger nu går på. Jeg vil gerne have, at de også går på den gode skole, som jeg synes, at den er, siger hun.

Hun frygter, at skolesammenlægningen vil få de gode lærere til at søge væk.

- Mine børn elsker at gå i skole - jeg kan næsten ikke få dem med hjem. Det har min mand aldrig oplevet - i Frankrig græder de og venter på at skulle hjem, siger hun.

Kathrine Norrild er en anden af de bekymrede forældre i kommunen. Hun frygter ligeledes, at det ender med store skoler:

- Høsterkøb skole favner meget. Det er en lille skole med 240 børn, og alle de ansatte har stort overblik over de enkelte børns behov og møder dem der, hvor de er. Jeg frygter blandt andet, at de ansatte mister ejerskabsfølelse, hvis vi bliver slået sammen med Sjælsøskolen, som byrådet vil, siger Kathrine Norrild, der er en af de bekymrede forældre i kommunen.

Fire millioner

Martin Blædel har ligesom Stadil-familien børn på Vangebo Skole. Han forstår slet ikke besparelserne:

- De vil gerne have, at skolerne lægges sammen to og to. Og så fjerner man en skoleleder på hver af de nye skoler, og på den måde sparer de fire millioner. Det giver ingen mening. Tværtimod har vi brug for flere varme hænder på skolerne, siger ha og fortsætter:

- Der er ret stor kulturforskel på skolerne. På vores skole er der meget forældrene imellem. Det virker for os. Vi bliver så lagt sammen med en skole, der har en anden kultur. Dermed ødelægger de noget, som virker, og det undrer mig.

Borgmester mener, at debatten har været præget af fake news - Jeg har tænkt mig at lave fælles ledelse for otte skoler, så de får ledelse på fire, men jeg har jo ikke tænkt mig at lave om på selve skolerne, siger Jens Ive (V), borgmester, Rudersdal Kommune. - Forældrene, jeg har talt med, er ikke interesseret i, at det bliver større skoler. Hvad siger du til det? - Der er ikke nogen forandring. Børnene har stadig de samme klasselokaler, de samme omgivelser, de samme lærere, de samme pædagoger og afdelingsledere. Mange af dem vil også have den samme skoleleder. - Når man ser, hvad det her handler om, vil man være langt mere beroliget, end den italesættelse, der har været på nogle skoler. - Kan du garantere forældrene, at I ikke ender op med at lave større skoler? - Vi har ønsket at lave nogle større skoledistrikter, så vi kan lave tosporede skoler. Altså skoler, der starter med to børnehaveklasser som minimum. Det synes jeg ikke er et urimeligt krav. - Teknisk set vil skolen blive større, når du tager to adresser. Men det er ikke, fordi vi laver større skoler. Børnene er i den samme bygning, og de har den samme lærer. - Vil det sige, at de kommende første klasser ikke bliver et samlet kuld? - Det har vi faktisk sagt nej til. I stedet for, at der er en skole, som starter med en børnehaveklasser, så når du slår dem sammen starter den ene skole med en børnehaveklasse, og den anden starter med to. De vil starte på hver sin adresse, men det vil det være en sammenlagt skoleenhed. - Mere end 1000 har skrevet under på, at de er imod. Der er facebooksider, og I har fået mere end 170 høringssvar. Har forældrene ikke sat sig ind i sagerne, eller har du været for dårlig til at kommunikere det ud? - Nu taler vi om 9000 forældre. Jeg tror faktisk, at det er lykkedes for en stor del. Men vi må ikke glemme, at der også er forskellige politiske interesser, og derfor er der nogen, som har kommunikeret, at det vi vil er at hive skoler ned. Rent fake news. Det har intet med sagen at gøre. Men når man kommunikerer det til forældre, og de fortæller det videre til deres børn, bliver alle utrygge. Det synes jeg er det mest kedelige. Vis mere Luk