Skolelærer i virus-by: - Vi er fanget

Mens flere og flere udlændinge i disse dage forbereder sig på at forlade Wuhan, føler andre sig fanget i den kinesiske by, der er centrum for coronavirussens udbrud.

Én af de personer er den 28-årige, amerikanske skolelærer Doug Perez, der er blevet i Wuhan, fordi hans kinesiske kæreste ikke er amerikansk statsborger og derfor ikke kan rejse med ham.

- Mange udlændinge, amerikanere, er fanget her, fordi vi ikke kan efterlade dem, vi elsker, bare fordi de ikke er amerikanske statsborgere.

- Aldrig i livet kommer det til at ske, at vi, inklusiv mig selv, forlader vores elskede, siger han til nyhedsbureauet AP.

Mangler mad

Én af amerikanerens helt store bekymringer er manglen på mad. Mandag fejlede mad-leverancen til byen, og nu håber de, at maden kommer tirsdag.

Samtidig mærker han, at reglerne for, hvor og hvornår han må gå ud, er blevet strengere.

Mandag forsøgte han at gå en tur med sin hund, men her fik han at vide, at han ikke måtte forlade boligforeningens område.

- Da gik det op for mig, hvor slemt det her kan blive. Lige nu kan de ikke tvinge os til at blive, men hvem ved i næste uge. Vil der være politi? Vil der være soldater? Vil det blive fysisk umuligt at forlade vores bygning, spørger Perez bekymret.

'Et synkende skib'

Den amerikanske ambassade i Wuhan forbereder i disse dage at flyve landets diplomater og andre amerikanere ud af byen, der er blevet afskåret af de kinesiske myndigheder for at kontrollere virussens udbrud.

Perez er frustreret over ambassaden, som, han føler, efterlader mange amerikanere.

- Vi er ikke blevet informeret i god tid. Det er som, de har efterladt os og så informeret os om problemet bagefter. Det er som at blive efterladt på et synkende skib, siger Doug Perez.

Der er blevet lukket for flyafgange, busforbindelser og togforbindelser til Wuhan, hvor der bor 11 millioner mennesker.

I alt er 17 byer og samlet 50 millioner mennesker blevet 'lukket ned' i Kina for at forhindre virussen i at sprede sig.

Mandag blev 1771 nye tilfælde af virussen officielt bekræftet, hvilket betyder, at der samlet set er opdaget 4515 tilfælde i Kina, oplyser myndighederne.

Det forlyder, at 976 af disse personer er i kritisk tilstand.