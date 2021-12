Skolelærer sparkede hest: Nu er hun fyret

Den 37-årige skolelærer Sarah Moulds gik i november viralt.

Det skete, efter hun blev filmet mens hun sparkede og slog en hest. Videoen er set af millioner, skriver The Guardian.

På videoen kan man se Moulds slå hesten flere gange i hovedet, sparke den og slæbe den ind i en trailer. I november blev hun suspenderet, og nu går hun på juleferie med fyreseddel.

Videoen blev lagt op af anti-jagt gruppen Hertfordshire Hunt Saboteurs, som var til steder under den årlige jagt Cottesmore Hunt, der finder sted ved Rutland i England. Herefter valgte Mowbrau uddannelsesfonden, som står for skolerne i området, at suspendere hende.

- Jeg kan bekræfte, at Sarah Moulds ansættelse i fonden er afsluttet, lyder det nu fra fondens administrerende direktør, Paul Maddox.

Udover at blive fyret som lærer, blev Moulds også fyret i sin frivillige rolle som leder i den lokale ponyklub, som lærer børn at ride.

Hun har ikke selv udtalt sig til pressen, men hendes onkel siger til The Guardian:

- Sarah er en fantastisk person, som virkelig elsker sine heste. Vi ved jo ikke, hvordan hesten har opført sig inden episoden. Vi ved, at den løb ud på vejen, og det irettesatte hun. Det har ikke været ondt ment.

RSPC, Royal Society for The Prevention of Cruelty to Animals, er en britisk dyreredningsorganisation. De har nu været ude at sige, at de vil efterforske sagen sammen med The Hunting Office, det styrende organ, der fører tilsyn med jagten. Desuden har politiet i Leicestershire bekræftet, at de samarbejder med RSPC i sagen.