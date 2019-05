Skoleleder advarer forældre og elever

To elever fra Ejby Skole på Fyn har været indlagt efter at have indtaget farlige stoffer. Det får nu skolelederen til at indføre et skærpet opsyn på skolen

Forældre til elever fra Ejby Skole på Fyn blev onsdag eftermiddag indkaldt til et møde.

Her blev de informeret om, at to af skolens elever fra de ældste klasser har været indlagt efter at have indtaget farlige stoffer. Ved mødet deltog forældre til elever fra syvende til niende klasse, som blev opfordret til at tale med deres børn om sagen.

Det skriver Fyens.dk.

- Det er sket udenfor skoletiden, men i og med at vi får kendskab til det, fordi vi mangler nogle børn, er vi nødt til at handle på det. Vi skal være med til at passe på vores unge mennesker og vores samfund, siger skoleleder Anja Lund Becker til mediet.

Skærpet opsyn

På grund af situationen har skolelederen valgt at indføre et skærpet opsyn på skolen. Lærerne har lavet en aftale om, at de ringer 112 med det samme, hvis de har mistanke om, at en elev er påvirket af stoffer.

Skole- og dagtilbudschef i Middelfart Kommune, Grete Berggren, fortæller, at det ikke kommer til at have betydning for andre skoler i kommunen, hverken i form af skærpet opsyn eller andre foranstaltninger.

- Vi sørger for, at SSP orienterer og er utrolig opmærksom på, hvad der foregår i hele kommunen, men vi har ingen grund til at tro, at det er andre steder lige nu, siger hun til Fyens.dk.

Hjemme igen

Skoleleder Anja Lund Becker betegner elevernes tilstand som alvorlig, men derudover kan hun ikke sige mere om, hvor kritisk situationen var.

Eleverne er begge hjemme igen, og ifølge skolelederen har de det godt efter omstændighederne.

Skolens bestyrelsesformand, Christina Skovgaard, har selv et barn på et af de ældste klassetrin. Hun fortæller, at det er 'ekstremt voldsomt', at stofferne er i omløb i deres lokalsamfund, men at hun føler sig godt informeret af skolen omkring situationen.

Hun opfordrer desuden forældrene til at samarbejde og være opmærksomme.