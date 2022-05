Skoleleder efter karamelkast: Jeg er rystet

Én elev fandt en nål i sin karamel, en anden et stykke metal.

Derudover var der flere beretninger om injicering af alt fra gær til krydderier i de karameller, der fredag blev kastet ud til eleverne på Svend Gønge-skolen i Lundby i forbindelse med 9.-klassernes sidste skoledag.

Ingen kom til skade af karamellerne, men viceskolelederen er alligevel rystet over episoden.

- Jeg har været i skoleledelse i 20 år, og jeg har aldrig oplevet noget lignende, og jeg har aldrig troet, at jeg skulle opleve noget lignende. Selvfølgelig er jeg rystet over, at nogen kunne finde på det, siger Bendt Jespersen.

Pige fik nål

Det var ham, der fredag skyndte sig rundt i skolens klasser for at stoppe eleverne i at spise nogen af karamellerne og sikre sig, at børnene ikke tog karameller med hjem, efter han hørte, at et barn skulle have fundet en nål i en karamel.

- Det var vi meget forbavsede over at nogen overhovedet skulle kunne finde på, og derfor måtte vi jo undersøge, om der rent faktisk var nogen, som havde fået en karamel med en nål i, eller om det kun var et rygte.

- Derfor gik jeg gennem hele skolen og talte med samtlige klasser om, at de skulle stoppe med at spise karameller, indtil vi havde fået undersøgt, om det var rigtigt, siger Bendt Jespersen.

Det var en pige, som fik karamellen med en nål i, men ingen af børnene er ikke kommet til skade.

SSP

Skolen har ikke fået oplysninger om, at der skulle være konstateret flere karameller med ting i, man kunne komme til skade ved. Ledelsen vil nu undersøge, om de skal politianmelde sagen.

- Vi vil selvfølgelig samarbejde med vores partnere i SSP og drøfte, om vi kan komme ind i de overvejelser.

Siger du her, at I vil afklare, om der er grundlag for at melde det til politiet?

- Det vil vi drøfte med politiet, siger Bendt Jespersen.

Han forventer desuden, at forældrene til eleverne i skolens 9.-klasser har haft en 'grundig drøftelse' med eleverne, inden lærerne møder dem mandag.

Må ikke ske igen

Hvorvidt traditionen med karamelkast på skolen kan fortsætte, er det for tidligt at sige noget om, fortæller Bendt Jespersen.

- Vi skal hen imod nogle værdier om, at 9.-klasses afsked med skolen med karamelkast skal være en festlighed og ikke et eksperimentarium for ældre elever mod sagesløse andre elever. Det går jo ikke. Vi udleverer ikke andre menneskers børn til, at man kan eksperimentere med dem.

- Derfor er det ikke realistisk, at vi har et scenarie, hvor vi kan risikere det samme igen. Men jeg synes, at skolens bestyrelse skal være med til at tænke videre på, hvordan vi sætter rammerne for det, siger Bendt Jespersen.

Skolen har anmodet kommunens SSP-team om et møde, men en dato for det er ikke fastsat endnu.