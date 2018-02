Skoleleder tager sine børn på ferie i skoletiden: - Det er billigt

Halvtomme klasseværelser, svækket gruppearbejde og høj fraværsprocent er virkeligheden på mange danske folkeskoler i ugerne op til vinterferien.

Det lyder som enhver skoleleders mareridt, men Tom Arnt Thorup, der er skoleleder i Hvide Sande, tager hvert år sine tre børn ud af skolen i uge fire eller fem for at tage dem med på skiferie.

- Det gør vi, fordi det for det første er billigere, og så er der ikke så mange folk på pisterne, så vi får rigtig meget ski-tid. Det er et fedt break, inden vi har ferie igen i den rigtige vinterferie et par uger efter, siger han til JydskeVestkysten.

Går ud over alle

Formand for Skolelederforeningen, Claus Hjortdal ønsker ikke at kommentere den konkrete sag, men mener, at det er et generelt problem, når mange forældre tager deres elever ud af skolen i ugerne op til skoleferierne.

- Vi har nogle klasser, hvor det kun er halvdelen af eleverne, der er tilstede, og det går ikke kun ud over dem, der er væk, men også dem, der er i skole, siger formanden.

Se også: Hold ferie og sæt tempoet ned

Ikke brug for regler

Claus Hjortdal mener, at det både har faglige og sociale konsekvenser for alle elever.

- Folkeskolen er et fællesskab, vi lærer i fællesskab, og derfor bliver det et problem, når halvdelen mangler, siger han.

Han mener dog ikke, at der skal laves særlige regler på området,

- Som skoleleder skal vi opfordre forældrene til at tage ansvar for deres børns skolegang, men vi kan ikke gå ind og lave regler, siger formanden.

Se også: Regeringen: Folkeskoleelever skal blive klogere på teknologi

En individuel vurdering

På den skole, hvor Tom Arnt Thorup er skoleleder, får børnene som udgangspunkt altid lov til at holde fri uden for skoleferien.

- Jeg kigger meget velvilligt på ønsker om ferie i skoletiden. Jeg har ikke spændt ben for nogen endnu, men en enkelt gang har jeg påpeget, at forældrene skulle overveje det, på grund andet fravær oveni. Det bliver hver gang vurderet individuelt, siger han til JydskeVestkysten.

Ekstra Bladet har flere gange forsøgt at få fat i Tom Arnt Thorup, men han har ikke vendt tilbage på henvendelserne.

Ekstra Bladet har været på gaden, for at spørge danske forældre, om de har taget deres børn med på ferie udenfor skolernes skemalagte ferieperiode.

Interaktivt element