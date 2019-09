Skoleledere: Vi er pressede

Manglen på lærere er et direkte problem i forhold til den vold, der rammer folkeskolen landet over, lyder det fra Skolelederne

Manglen på lærere gør folkeskolen sårbar, og det har direkte indflydelse på den vold, som Ekstra Bladet de seneste dage har beskrevet på skoler landet over.

Sådan lyder det fra Claus Hjortdal, formand for Skolelederforeningen:

- Det er klart, at jo mere fravær der af lærere, jo mere sårbar er man også i forhold til udadreagerende elever.

Han peger på, at skolerne er bundet i forhold til at undervisningen skal gennemføres:

- På alle andre arbejdspladser er der ikke krav om vikarer, men det er der i folkeskolen. Vi er tvunget til at gennemføre undervisningen, og det bliver vi kontrolleret på. Det er en udfordring, og det er svært at leve op til.

I maj opgjorde Roskilde Kommune eksempelvis antallet af vikartimer i en periode på 15 undervisningsdage.

Her fremgik det, at på nogle af skolerne var 23 procent af undervisningen dækket af vikarer. Claus Hjortdal peger på, at der er store forskellige på problemstillingen landet over.

- Vi er presset på det af nogle faktuelle grunde. Og så er der steder, hvor man er mere presset end andre. I Aalborg Kommune er der 100 ledige lærere, så der kan du få en uddannet vikar. Tager du til Nordsjælland er der ikke nogen som helst. Det er også forskellige vilkår, vi har, siger han.

Han peger på, at den vigtigste løsning er flere ressourcer:

- Sådan at de lærere, der er ansat også kan varetage vikaropgaver, så man kan omlægge undervisningen. Men mange steder er det så stramt, at der ikke er luft i lærernes arbejdstid til, at de kan tage ekstra timer.

- Og så skal vi have nogle flere til at søge ind på lærerseminaret. Det skal igen være attraktivt at være lærer – for vi mangler lærere.

