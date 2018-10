Skolelukning sparket til hjørne

Følelserne vil sidde uden på tøjet en rum tid endnu hos de borgere i Norddjurs Kommunes sydøstlige område, som enten ønsker at bevare Toubro Børneby mellem landsbyerne Trustrup og Lyngby eller Mølleskolen ved landsbyen Ålsø.

Det erfarer Ekstra Bladet, der har fået indsigt i en fornyet aftale om skolestrukturen i kommunen, hvoraf det fremgår, at de to skoleledelser og deres respektive støttegrupper får en frist fra i morgen, den 10. oktober, og til den 29. oktober til at sætte sig over for hinanden og udarbejde et oplæg til en sammenlægning af de to skoler. Således er der ikke rokket ved, at den ene af de to skoler skal flytte ind hos den anden, mens den 'overskydende' skole i fremtiden skal stå for undervisning af børn med fysiske og psykiske handicap.

Beboerne i landsbyen Trustrup i Norddjurs Kommune opsatte demonstrativt dette skilt' 'By i afvikling' under byskiltet i protest mod planerne om at lukke Toubro Børneby. Foto Ernst van Norde

- Vi har vundet lidt ekstra tid, og det er glædeligt, siger Carsten Hering, der er formand for foreningen Toubros Venner, til Ekstra Bladet.

- Jeg tror på, at vi kan lande en tilfredsstillende aftale. Det bør være åbenlyst for politikerne, at den rigtige løsning vil være at bevare Toubro Børneby ud fra et geografisk og strategisk perspektiv, tilføjer Carsten Hering, som forud for eftermiddagens byrådsmøde vil holde tale foran rådhuset i Grenaa.

Han henviser til kommunens egen strategi med placering af letbane og udvikling af området i og ved Trustrup som attraktivt for unge tilflyttere, mens Mølleskolen syv-otte kilometer derfra groft sagt er en skole midt på en mark, som Carsten Hering udtrykker det.

Skiftede mening

Da Ekstra Bladet i sidste uge interviewede Carsten Hering og et par håndfulde andre borgere, som støtter bevarelsen af Toubro Børneby, lød en anden kommentar, at 'ved at vælge at lukke Mølleskolen, lukker man en bygning, men hvis valget falder på Toubro Børneby, lukker politikerne et helt samfund'.

Socialdemokratiet, Venstre og Dansk Folkeparti står med et smalt flertal bag budgetaftalen for 2019-2022, som kommer til at gøre ondt flere steder i Norddjurs Kommune, herunder hos de ældre og børnene. I det første udkast til budgetforlig bakkede Enhedslistens enlige repræsentant i byrådet i Norddjurs Kommune, Ulf Kudsk Harbo, op bag forslaget om at lukke Mølleskolen, men han skiftede siden mening og peger nu på Toubro Børneby med 60 skoleelever og 40 vuggestue- og børnehavebørn som den mest lukningsegnede af de to skoler.

Ulf Kudsk Harbo trak sig ikke - ligesom SF - fra budgetforhandlingerne, inden politikerne i Norddjurs Kommune besluttede at pege på Toubro Børneby i stedet for Mølleskolen som lukningsegnet. Harbo forklarer i artiklen hvorfor han skiftede mening ligesom de øvrige forligspartier Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Venstre. Foto Ernst van Norde

- Det er sørgeligt for Toubro Børneby, men jeg kan ikke pege på en skole (Mølleskolen) med dobbelt så mange elever, når det samtidig er så økonomisk afgørende, hvilken skole der lukkes. Driften af Toubro Børneby er desuden markant dyrere end på Mølleskolen, siger Ulf Kudsk Harbo.

Bedste måde at opnå indflydelse

Han medgiver, at processen med først at pege på Mølleskolen for siden at pege på Toubro Børneby ikke har været køn, men han tilføjer, at 'sådan er systemet med en førstebehandling af et budget og efterfølgende høringsperiode'.

- Jeg har hele tiden ment, at den bedste løsning vil være at lukke Toubro Børneby, men det var der ikke flertal for i første omgang. Jeg valgte alligevel at blive ved forhandlingsbordet, selv om jeg ikke gik ind for at lukke Mølleskolen, fordi det nu en gang er den måde, jeg bedst opnår indflydelse, forklarer Ulf Kudsk Harbo.

Konservative og Liberal Alliance trak sig tidligt fra budgetforhandlingerne - og dermed fra indflydelse på skolelukningsdebatten - i utilfredshed med udsigten til en dramatisk skattestigning på mindst 1.5 procent. Stigningen bliver dog 'kun' på 1.1 procent, viser det sig nu.

Formanden for foreningen Toubros Venner, Carsten Hering, finder det 'hyklerisk', at Ulf Kudsk Harbo på denne måde har ændret holdning.

Det har den socialdemokratiske borgmester Jan Petersen for så vidt også, og han erkender lige som Ulf Kudsk Harbo, at processen har været ukøn.

Den socialdemokratiske borgmester i Norddjurs Kommune, det tidligere folketingsmedlem Jan Petersen, erkender, at forløbet omkring valg af, hvilken skole det er mest hensigtsmæssigt at lukke ikke har været køn. Nu uddyber han sin og sit partis holdningsændring med, at man ikke altid kan føre sine planer og ambitioner ud i livet. Med det sidste hentyder han til, at der rigtigt nok er kommunale ambitioner om at udvikle området omkring Toubro Børneby. Foto Ernst van Norde

- Nu håber vi med denne udvidede frist og invitation til dialog, at vi kan finde frem til en løsning, alle bliver tilfredse med, siger Jan Petersen.

Borgmesteren bekræfter, at Norddjurs Kommunes ambition er at udvikle området omkring Toubro Børneby - blandt andet med afsæt i den kommende letbane.

- Men det er desværre ikke altid, at ambitioner og planer kan lade sig gøre, siger Jan Petersen.

Se også: Kommune skal spare halv milliard: Sådan kunne det gå SÅ galt

Se også: Mangler en halv milliard kroner: Birgit betaler prisen