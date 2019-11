Skoleplatform misbrugt til bombetrusler: - Beklageligt!

Alene i denne uge har 16 danske folkeskoler været udsat for bombetrusler i skolernes nye intranet, Aula.

Der er dog ikke tale om et hacker angreb mod Aula, selv om man godt kunne fristes til at tro det. I stedet er der tale om, at folk har misbrugt skolesystemet og på den måde udsendt falske bombetrusler.

Det fortæller en driftsansvarlig i KOMBIT, der står bag Aula-systemet, til Ekstra Bladet. KOMBIT slår fast, at de gør alt, hvad de kan for at undgå, at lignende sager dukker op fremover.

- Selvfølgelig er det ærgerligt og beklageligt. Men vi skal også huske på, at det er en kommunikationsplatform. Den er lavet til beskeder mellem forældre, lærere og elever, og det er da ærgerligt, at den bliver misbrugt, men vi kan ikke gøre så meget ved det, siger Frank Stjerne, der er driftsansvarlig for Aula.



KOMBIT har derfor igangsat et større samarbejde med politiet rundt omkring i landet, så man kan finde ud af, hvem der står bag bombetruslerne.

- Vi arbejder tæt sammen med politiet, og vi arbejder sammen med politiet omkring sporing, så vi kan finde ud af, hvor de her trusselsbreve skulle være sendt fra.

Sikkerheden på plads

Hos KOMBIT afviser man, at sikkerheden i Aula skulle være dårlig. Det er derfor ikke det sikkerhedsmæssige ved systemet, som brugerne af skoleplatformen skal frygte, mener KOMBIT.

- Vi har jo sikret for længst, at der ikke må være personoplysninger i Aula, som man kan læse i separate tekster. Det skal foregå via nem-id, så sikkerheden er på sin plads.

- Vi har jo konstrueret det her i de seneste fire år. Vi har hele tiden vist, at det er et nyt system, så derfor har vi også taget højde for personoplysninger eller lignende, og sådan er det i Aula, lyder det fra Frank Stjerne fra KOMBIT.

Rigspolitiets gode råd til at sikre dit barns Aula Lav et stærkt kodeord. Tidligere anbefalede man hyppige skift af passwords, men nu er anbefalingen at bruge lange passwords, der består af både små og store bogstaver samt tegn, og som er sværere at bryde.



Brug ikke det samme password alle steder.



Lad ikke kodeord ligge og flyde.



Del aldrig dit brugernavn og password med andre – hverken på nettet eller i den virkelige verden.



Genbrug ikke tidligere kodeord eller kodeord som du bruger på andre hjemmesider.



Har du mistanke om at andre har fået adgang til dit eller dit barns brugernavn og password, så skift det.



Læs mere om, hvordan du sikrer dig og dit barn på nettet på www.sikreside.dk.



Gode råd om password findes på www.sikkerdigital.dk. Kilde: Rigspolitiet

Følsomt system

Misbruget af Aula kommer dog ikke bag på den danske it-ekspert Peter Kruse. Grundet platformens opbygning og sammensætning er der nemlig risiko for, at lignende ting kan opstå på internettet.

- Når man laver et system som Aula, så bliver det også hurtigt et overfølsomt system, som er svært at sikre helt, siger it-eksperten Peter Kruse til Ekstra Bladet.

Det vides endnu ikke med sikkerhed, hvad der var den egentlige årsag til misbruget af Aula. Politiet undersøger sagen nærmere.

