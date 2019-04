Skoler får e-sport som valgfag: - Jeg bruger den mentale træning i hverdagen

Tog du et smut forbi Copenhagen Games i påskeferien, kunne du støde på en verden af engagerede gamere og store håb for fremtidens e-sport på skoleskemaet

- Vi lærer utroligt meget om samarbejde, konfliktløsning, arbejde under pres og kommunikation.

Tæt omringet af langborde med computerskærme, tastaturer, computermus og lysende stationære maskiner fik Ekstra Bladet en snak med den spirende e-sportverdens unge skud.

Lea Hessellund Lau er 17 år og studerer på HHX. I sin uddannelse er hun en af dem, der har valgt at tilføje e-sport som valgfag.

- Jeg bruger det i hverdagen. Vi har rigtig meget mental træning, som vores underviser Sandra står for. Vi lærer at tale med hinanden,' siger 17-årige Lea ved Copenhagen Games, der foregik i Lokomotivværkstedet tæt på Fisketorvet.

Hun skal selv spille ved en af turneringerne til eventet.

Lea Hessellund Lau spiller blandt andet League of Legends og vil gerne blive professionel eSports spiller. Foto: Linda Johansen

Leas underviser, Sandra Madsen, er også til stede. Hun er ansat på Grenå Gymnasium og HF og underviser HHX i e-sport, hvor Lea er en af hendes elever. Hun mener, der er lidt vej endnu før e-sporten er helt tilpasset uddannelserne.

- Den er fremadgående, udviklingen inden for e-sport, men for at det fortsætter, kræver det stadig, at der er nogen, der sætter sig ned og siger, det er det her, de skal undervises i. Såvel som i idræt så er der også en teoretisk plan, de er nødt til at følge, og det er der ikke ret mange, der gør, fortæller Sandra Madsen på 22 år.

Sandra Madsen er 22 år, og kan se en fremtid inden for eSporten, hvis der fokuseres på udvikling af uddannelsen rundt omkring i landet. Foto: Linda Johansen

Det er ikke kun på gymnasierne, at man støder på e-sporten i undervisningen. Der er i følge nyere tal fra Efterskoleforeningen sket en stigning i antal af efterskoler med e-sport som linjefag eller valgfag. Hver fjerde danske efterskole i skoleåret 2018-19 tilbyder eleverne at have e-sport på skoleskemaet.

Sandra Madsen er fortaler for, at man ikke blot benytter eSporten, som noget man sidder og spiller, men at man tager uddannelsen længere end det.

- På efterskolerne sætter de sig ned og spiller, og så er der måske noget holdsnak, og ikke så meget andet teoretisk. Hvorimod på HHX der svarer det til et A-fag. Eleverne har mange timer, og der er også nødt til at være noget teori og praktisk.

'Det bliver kun større herfra'

Nicklas Honoré Sørensen er 19 år, men tager allerede nu verden rundt for at afvikle e-sportsturneringer.

Nicklas' opgave går blandt andet ud på at stå bag ved spillerne på scenen, mens turneringen afvikles, og holde øje med, at der ikke slås i bordet eller bliver udvist anden forkert adfærd under kampene.

Han er også begejstret for, at e-sporten får lov at komme ud til flere danskere, og nu også er en mulig uddannelse.

- At få e-sporten ud på skolerne giver en form for professionalisme. At man viser børnene, jamen det kan godt være du kan lide at spille, men du skal også have en uddannelse.

- Stereotypen er jo denne her bumsebefængte dreng, der sidder derhjemme og spiller. Men det gør en forskel, når du kommer ud på skoler og efterskoler og sportslinjer, når de inddrager sport og kost sammen med eSport og samtidig også med lektier og skolearbejde. Så er det heller ikke kun drenge, men faktisk også mange piger, der er interesseret i e-sport, siger Nicklas, der også selv begyndte med at spille, før han blev interesseret i at stå bag ved scenen.

Fremtiden er også lys, hvis man spørger ham.

- E-sporten bliver kun større herfra, jeg kan ikke rigtig se nogen ende på det lige nu, siger han glad.

Som turneringsdommer får Nicklas Honoré Sørensen lov at stå helt tæt på de dygtigste eSports spillere. Foto: Linda Johansen

Ved eventet har en anden e-sports personlighed Michael Rüsz fulgt Ekstra Bladet rundt til de forskellige interessante e-sports mennesker. Han arbejder som salgschef, og samtidig underviser han på forskellige efterskoler i e-sport. Han er en del af e-sport-service, der opdager talenter og afvikler turneringer. Han har været en del af eSports verdenen siden før 2004, hvor der også blev set anderledes på e-sport.

- Til en jobsamtale var jeg ude for, at man simpelthen blev skrottet, når man fortalte at ens hobby var computerspil og gaming, fortæller 38 årige Michael Rüsz. Men han ser også, at folk i dag ser anderledes på e-sporten, og at uddannelsen er en succes.