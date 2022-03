Skoler frygter manglende støtte til flygtningebørn

De mange tusinde flygtninge fra Ukraine, som forventes at bosætte sig i Danmark, har sat Danmark på en stor samfundsmæssig opgave.

Ikke mindst skolevæsnet.

Repræsentanter fra landets skoler frygter, at der ikke er penge nok til at tilbyde de ukrainske børn et ordentligt skoleforløb.

KL og regeringen skal til juni forhandle om flere penge til skolerne, men det er alt for sent, lyder det i en fælles pressemeddelelse fra fra Danmarks Lærerforening, Skolelederne og forældreforeningen Skole og Forældre.

- Der er brug for klare rammer her og nu, så kommuner og skoler har vished for, at den nødvendige finansiering følger med, når ledelsen aktuelt skal afholde udgifter til at lave et godt tilbud til de ukrainske børn.

Bekymringen går ifølge formand for Skolelederforeningen Claus Hjortdal på, at skolerne ikke får fuld kompensation for udgifterne.

- Skolerne har en udgift allerede nu, og det giver os udfordringer. KL siger, at det bliver udlignet, og så finder man ud af pengene, når de bliver udbetalt.

- Men vi har under coronatiden set, at der ikke bliver kompenseret i fuldt omfang. Vi har brug for at have en garanti for, at der kommer en form for kompensation, så snart vi ved, hvor mange børn vi har, siger han til Ritzau.

Claus Hjortdal forudser, at der skal mange nyansættelser til for at tage sig af bølgen af kommende elever.

Der er blandt andet brug for lærere med erfaring fra modtagerklasser, og personale, som behersker det ukrainske sprog og kan tage vare på børn, der er psykisk ramt af krigen.

- Lige nu arbejder vi på at ansætte nogle af de ukrainske forældre som hjælpelærere.

- Hvis der er børn, der har traumer, skal vi kunne hjælpe. Vi ved, at der ikke er psykologer nok lige nu, så vi bliver nødt til at henvise dem til privatpsykologer. Vi skal også kunne yde tolkebistand til forældrene, siger Claus Hjort.

Siden 24. februar er mere end tre millioner flygtet fra krigen i Ukraine.,

Red Barnet har tidligere vurderet, at mindst 40 procent af de flygtende er børn.

Udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S) udtalte torsdag, at han forventer, at der kommer 'markant' flere ukrainske flygtninge end de 20.000 pladser, der lige nu er i asylsystemet i landets kommuner.