Skoler og forretninger lukker af frygt for Paludan-kaos

Biler i flammer, stenkast og stribevis af sårede politifolk.

Rasmus Paludans planlagte koranafbrændinger i påsken affødte så voldsomme reaktioner i flere Sydsvenske byer, at flere skoler og butikker fra Örebro vælger helt at holde lukket fredag, hvor Paludan planlægger at holde valgmøde i området.

Paludans svenske valgtur begyndte torsdag morgen med koranafbrænding i Göteborg og fortsatte til byerne Borås og Trollhätten.

Tre timer før første demonstration i Göteborg, rapporterede svenske medier om en bileksplosion i området, men politiet formoder ikke, at hændelserne er relateret.

I Borås var Paludan taktisk placeret på en halvø, hvor politiet havde spærret broerne af. For at komme hen til Paludan, skulle demonstranterne derfor svømme over en åen.

Enkelte lykkes med at svømme over, hvor politiet stod parat til at tage dem med tilbage.

Flere forsøgte at komme over, men svømmede tilsyneladende så dårligt, at de skulle have hjælp for at komme tilbage, skriver Aftonbladet.

Artiklen fortsætter efter billedet ...

Påskens voldsomme optøjer i Sveaparken. Foto: Kicki Nilsson/TT/Ritzau Scanpix

Ifølge SVT frygter lokale, at nye optøjer kan ende lige så galt, som det gjorde i det belastede boligområde, Sveaparken, hvor svensk politi var nødt til at affyre flere varselsskud på grund af stenkast, slåskampe og afbrænding af politivogne.

- Jeg har fortalt mine medarbejdere, at de ikke må være på arbejde i morgen eftermiddag, og at de skal tage computerne med hjem, siger Stefan Ljungdahl, adm. direktør for magasinet Jordbruksaktuellt til SVT.

Optøjerne i påsken foregik i flere svenske byer og varede næsten fem døgn.