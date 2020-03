Skoler skal undervise elever online de næste to uger

Udgangspunktet er, at undervisningen for skoleelever fortsætter de næste to uger, selv om eleverne ikke skal være på skolerne for at mindske smittespredningen af coronavirus.

Undervisningen kommer i stedet, så vidt det er muligt, til at foregå online, mens skolerne er lukkede fra på mandag i foreløbig to uger.

Det siger børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) på et pressemøde torsdag aften.

Forældre har altså ikke pligt til at hjemmeundervise deres børn.

- Undervisningspligten varetages uforandret af dem (skolerne, red.), der har haft den indtil nu.

- Skolerne er forpligtet til at tilbyde fjernundervisning i det omfang, de kan, siger Pernille Rosenkrantz-Theil.

Hun vil ikke gå ind i spekulationer om, hvorvidt lukningen af skolerne kommer til at vare længere end 14 dage.

Det er for tidligt at vurdere, siger børne- og undervisningsministeren.

Det ligger som udgangspunkt ikke i kortene, at skoleelever senere vil blive tilbudt den undervisning, de går glip af.

- Udgangspunktet er, at der ikke kommer erstatningsundervisning, siger Pernille Rosenkrantz-Theil.

Hun tilføjer, at man er klar til at se på særlige foranstaltninger for eksempelvis 9. klasseelever, der skal til eksamen til sommer.

På daginstitutionsområdet oplyser ministeren, at forældre ikke skal forvente at få penge tilbage, selv om de betaler til daginstitutioner, der ligeledes lukker fra på mandag og mindst 14 dage frem.

Der bliver dog etableret nødpasningsordninger.

Styrelsen for Patientsikkerhed oplyste tidligere torsdag, at antallet af personer, der er smittet med coronavirus, er oppe på 674.

Det første tilfælde i Danmark blev påvist 27. februar.