Skolernes sommerferie begynder sommerligt

Sommerferien er skudt i gang for landets skoleelever, studenter og mange flere. Hvis ferien skal holdes under danske himmelstrøg, bliver vejret denne uge ganske sommerligt.

Særligt mandag og tirsdag byder på sol og temperaturer op til 25 grader, fortæller Klaus Larsen, der er vagthavende meteorolog ved Danmarks Meteorologiske Institut (DMI), mandag morgen.

- Mandag og tirsdag bliver nogle dage, der er gode til udendørsaktiviteter med solskin og stort set tørt vejr, siger han.

Temperaturen bliver højest i den sydlige og østlige del med af landet med mellem 25 og 27 grader, mens det bliver omkring 20 grader i den vestlige del af landet.

Vind kommer der næsten ikke noget af hele ugen.

En front med regn bevæger sig mod Nordtyskland onsdag, og det gør, at vejret både onsdag og torsdag bliver mere usikkert, fortæller Klaus Larsen.

- Det ser ud til, at vi får lidt flere skyer på himlen, og torsdag kan der komme regn- og tordenbyger, siger han.

- Så hvis man skal udenfor, er det en meget god idé at tage en regnjakke eller en paraply med, tilføjer meteorologen.

Det er især de østlige egne, hvor man kan vente sig regn. Men ifølge Klaus Larsen er det tiltrængt for at få tørkeindekset hen over landet i balance.

Bygerne kommer til at tage toppen af sommervejret torsdag, men det kan fortsat blive op til 23 grader.

Også fredag bliver usikker, hvor vejret kan gå i to retninger.

- Det kan både blive fugl og fisk. Det ser ud til, at fredag kan blive en solrig dag, men de nyeste prognoser tyder også på mere skyet vejr og måske regn, siger Klaus Larsen.

Det ser ifølge meteorologen også ud til, at temperaturerne kan holdes over 20 grader det næste stykke tid.