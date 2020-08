Skoleskibet Danmark har en elev smittet med coronavirus

En person på Skoleskibet Danmark er blevet testet positiv for covid-19.

Derfor vil der blive iværksat en række initiativer for at forebygge og inddæmme smitten.

Det skriver det maritime uddannelsescenter Martec, som driver Skoleskibet Danmark, i en pressemeddelelse fredag.

Det er et samarbejde mellem Styrelsen for Patientsikkerhed, Sundhedsstyrelsen, Frederikshavn Kommune og Skoleskibets nødberedskab, som står for at håndtere situationen.

Alle elever og hele besætningen bliver testet hurtigst muligt på et testcenter i Hjørring, siger Pia Ankerstjerne, som er direktør i Martec.

- Alle de skridt, vi har taget, har været i samråd med Styrelsen for Patientsikkerhed.

- Derfor skal alle, som har været ombord, testes og isoleres. Enten hjemme hos deres forældre eller i isolationsboliger, siger hun.

Otte elever befinder sig allerede i hjemmeisolation. 41 elever er afmønstret og indkvarteret i isolationsboliger, som Frederikshavn Kommune har stillet til rådighed.

Desuden skal 31 yderligere elever og 15 besætningsmedlemmer testes.

Alle på Skoleskibet Danmark var blevet testet negativ for coronavirus, da skibet forlod Frederikshavn 11. juli.

Derfor formodes det, at smitten kom om bord på Skoleskibet under et havneophold i Mariehamn i Finland 20.-22. juli.

- Det eneste sted, elever og besætning har været i land under sidste togt, var i Finland. Og siden der ikke har været nogen symptomer om bord, virker det som det mest sandsynlige, siger Pia Ankerstjerne.

Hun understreger, at elever og besætning har fulgt de generelle anbefalinger og Sundhedsstyrelsens skærpede retningslinjer for skibet.

- Nogle gange er man bare uheldig. Man kan aldrig garantere noget, selv om man passer på, siger hun.

Skoleskibet Danmark er et af Danmarks to skoleskibe. Her kan unge uddanne sig til ubefaren skibsassistent.

Hvert år tager 80 elever på togt med Skoleskibet Danmark.

Det togt, Skoleskibet Danmark netop er kommet hjem fra, er årets sidste togt.