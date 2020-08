En lærer på Borupgaard Gymnasium i Ballerup er smittet med corona.

Det skriver TV2 Lorry.

Derfor er skolestarten rykket til torsdag i stedet for i dag mandag. Alle lærere var til stede på skolen i sidste uge for at forberede sig.

Men nu skal de ifølge TV2 Lorry alle lade sig teste.

Opdateres ...